۳۹۰۰ مورد مشاوره توسط ناجای دامغان به مردم ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید رضا علوی صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک انتظامی دامغان به میزبانی نخستین روز از هفته ناجا در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان با اشاره به ارائه خدمات مشاوره‌ای در راستای کاهش جرایم و پرونده‌های ورودی، بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۹۱۹ مورد مشاوره به شهروندان در کلانتری و مجموعه‌های انتظامی شهرستان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ۶۵۰ فقره تماس توسط شهروندان با سامانه ۱۹۷ در طی شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفته است، افزود: این تماس‌ها شامل شکایات، تقدیر و تشکر و انتقادات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه شش هزار و ۲۷۵ نفر به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی شهرستان طی شش ماهه اول سال ۹۹ مراجعه کرده‌اند، ابراز کرد: معیار تولید نظم و امنیت احترام به قوانین و مقررات است و امروز با وجود کرونا، پروتکل‌های بهداشتی توسط نیروی انتظامی در سراسر شهرستان رعایت و از مردم نیز تقاضا داریم در تأمین سلامت همگانی با ما همکاری کنند.

امنیت محصول تعامل مردم با پلیس

امام جمعه دامغان نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه مردم از خدمات پلیس رضایت دارند، گفت: حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا در رأس نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی به این نیروی عظیم و قدرتمند نورانیت بخشیده است.

حجت الاسلام سید محمد حسینیان با اشاره به اینکه پلیس در ارائه خدمات به مردم در اوج اقتدار قرار دارد، بیان کرد: رضایت مردمی پشتوانه فعالیت‌های نیروی انتظامی است و از سوی دیگر باید تاکید کرد که برقراری نظم و امنیت امروز جامعه محصول تلاش‌های ناجا است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نیروی انتظامی از ۲۷ مهرماه لغایت دوم آبان ماه سال جاری با شعار همه برای سلامت و امنیت نامگذاری شده است.