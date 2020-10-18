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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

۱۰ مصدوم در حادثه انفجار گاز و سانحه رانندگی اهواز

۱۰ مصدوم در حادثه انفجار گاز و سانحه رانندگی اهواز

اهواز- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مصدومیت ۱۰ نفر در دو حادثه انفجار گاز و سانحه رانندگی در این شهرستان خبر داد.

فرهنگ کره بندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در حادثه انفجار گاز شهری در خیابان ۲۱ اقبال منطقه کوی ملت، پنج نفر مصدوم شده که دو نفر از آنها به بیمارستان طالقانی و امام خمینی اهواز منتقل و سه نفر هم در محل درمان شدند.

وی افزود: صبح امروز همچنین یک دستگاه خودروی سواری وانت مزدا در محور اهواز- آبادان (سویسه روبروی نمایندگی اسکانیا) واژگون شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: در این سانحه رانندگی پنج نفر مصدوم و به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

کد مطلب 5050422

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