۹۰۵ کیلوگرم مواد مخدر طی سال جاری در کردستان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان کردستان، اظهار کرد: در این راستا بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر قاچاقچی عمده و خرده فروش، معتاد متجاهر و سایر عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با اشاره به اینکه همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در این استان ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر امحا می‌شود، افزود: این میزان بخشی از مواد مخدر کشف شده در نیمه نخست امسال است که توسط مأموران انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در عملیات‌های مختلف کشف شده است.

فرمانده انتظامی کردستان با اعلام هشدار در خصوص گسترش مصرف مواد مخدر در این استان به نسبت گذشته، ادامه داد: با این وجود باز هم وضعیت این استان نسبت به استان‌های همجوار بهتر است.

سردار آزادی یادآور شد: متأسفانه در سالیان گذشته آمار معتادان در جامعه در کردستان به صورت واقعی اعلام نشده است و همین موضوع باعث شده از نظر امکانات با کمبودها مواجه شویم و این مسئله باعث شده تعداد معتادان افزایش یابد و وضعیت مناسب نباشد.

وی بیان کرد: در برخورد با معتادان متجاهر نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته اما برای نگهداری و جمع آوری آنان جا و مکان مناسب و کافی در استان نداریم و کمپ‌های فعلی جوابگوی نیاز نبوده و بهزیستی استان تصمیم به ایجاد کمپ‌های جدید گرفته است.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: بیش از ۳۱ دستگاه موظف هستند در زمینه پیشگیری، درمان، آموزش، ساماندهی و اشتغال معتادان فعالیت و برنامه داشته باشند که متأسفانه موفق نبوده‌اند و درست است که نسبت به گذشته خود استان وضعیت مناسبی نداریم اما نسبت به استان‌های همجوار وضعیت مناسبی داریم.

سردار آزادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نیروی انتظامی در دوران شیوع ویروس کرونا در استان اشاره کرد و اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در جریان بازرسی‌های مشترک پلیس و دانشگاه علوم پزشکی، ۲۴ هزار واحد صنفی استان به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی اخطار کتبی دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه خدمات فرماندهی انتظامی در این زمان در دو بخش خدماتی و نظارتی ارائه شده است، افزود: در بخش نظارتی طی مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا واحدهای صنفی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر ادارات مورد نظارت قرار گرفتند که علاوه بر صدور ۲۴ هزار تذکر کتبی، شش هزار واحد صنفی اخطار گرفتند و دو هزار مغازه نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: ارائه خدمات ضد عفونی و گندزدایی معابر برای ارتقای سطح سلامت و پایش فضای مجازی به منظور مقابله با تشویش اذهان عمومی از دیگر خدمات فرماندهی انتظامی استان در این مدت است.

سردار آزادی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام محورها و برنامه‌های شاخص هفته ناجا به دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با علما، روحانیون، مراجع و همچنین برگزاری نشست علمی با اساتید و نخبگان علمی، فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف مأموریتی پلیس اشاره کرد و یادآور شد: امحای ۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده, عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای انقلاب اسلامی از برنامه‌های ما در هفته پیش رو است که با لحاظ شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: تجلیل از کارکنان خدوم ناجا و خانواده‌های آنها، بازنشستگان، ایثارگران، پیشکسوتان، نخبگان و چهره‌های فرهیخته دینی، فرهنگی، علمی و ورزشی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارج نهادن به مقام شامخ خانواده معظم شهدا و مدافعان حریم نظم و امنیت از دیگر برنامه‌های این هفته است.