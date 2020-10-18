تقویت امنیت نیازمند مشارکت مردم است/ لزوم توجه به امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح یکشنبه در جمع پرسنل انتظامی شهرستان دیر با تبریک هفته ناجا، اظهار داشت: امنیت بستر ساز همه فعالیت‌ها است و تأمین امنیت داخلی برای انجام فعالیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مرهون رشادت‌های نیروی انتظامی است.

امام جمعه بندر دیر با اشاره به لزوم تقویت روحیه معنوی بین نیروهای نظامی، افزود: احساس امنیت مردم بواسطه تلاش‌های نیروی انتظامی نقطه قوتی برای نظام اسلامی است.

وی با تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی در برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و صفر، ادامه داد: اقتدار به داشتن محبوبیت اجتماعی و اعتماد مردم به ماست که این مهم را در نیروی انتظامی می‌بینیم.

حسینی با تأکید بر اینکه در عین اقتدار باید عدالت را نیز رعایت کنیم، گفت: امیدواریم شعار «با هم برای امنیت و سلامت» محقق شود و با اعتماد بیشتر مردم به ناجا در راستای تأمین امنیت بیشتر قدم برداریم.

امام جمعه بندر دیر با بیان اینکه در کنار امنیت اجتماعی باید به مقوله امنیت اخلاقی نیز توجه شود، یادآور شد: گاهی اوقات در فضای مجازی شاهد توهین به مقدسات دینی هستیم که اگر تذکر داده نشود و برخوردی صورت نگیرد مانند ویروس در جامعه تکثیر می‌شود.

امنیت خوبی در منطقه وجود دارد

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با تبریک هفته ناجا و گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی، گفت: تمام سعی و تلاش ما در اجرای مأموریت‌های خود رعایت مردم داری و حفظ کرامت انسانی افراد است.

سرهنگ مهدی نظریه افزود: خوشبختانه مردم شهرستان دیر همراه و همگام با نیروی انتظامی هستند و امنیت خوبی در منطقه وجود دارد.

وی یادآور شد: در مراسم عزاداری ماه محرم و صفر نیز شاهد رعایت اصول بهداشتی مقابله با کرونا در شهرستان دیر بودیم.