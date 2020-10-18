پهپادها در انگلیس از انتقال کرونا جلوگیری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در انگلیس یک سرویس پهپاد پزشکی در انگلیس راه اندازه شده که انتقال نمونه تست های کرونا، کیت های تست و تجهیزات حفاظتی را بین بیمارستان ها انجام می دهد. این استارت آپ هم اکنون پشتیبانی سازمان فضایی انگلیس را دریافت کرده است.

هدف کارآموزان از تاسیس این استارت آپ کاهش مدت زمان انتظار، صرفه جویی در وقت نیروهای خدمات درمانی و کاهش خطر انتقال و ابتلا به ویروس کرونا است. در حال حاضر آنها مشغول آزمایش زیربنای پد پهپاد هستند تا این وسیله نقلیه مینیاتوری بتواند در بیمارستان، آزمایشگاه و انبار از زمین بلند شود و فرود بیاید.

آنها تصمیم دارند آزمایش های خود را گسترش دهند تا شبکه ای از پهپادها را در سراسر تاسیسات سرویس سلامت همگانی انگلیس ایجاد کنند.

در این پروژه از پهپادهای هیبریدی استفاده می شود که علاوه بر پروانه، دارای بال هایی نیز هستند و می توانند ۲ کیلوگرم را در مسافت ۹۶ کیلومتر حمل کنند.

سازمان فضایی انگلیس همراه سازمان فضایی اروپا بودجه ۱.۳ میلیون پوندی تعیین کرده اند که به مجموعه ای از طرح ها از جمله این پروژه تعلق می گیرد تا راه حل هایی مبتنی برفضا برای مقابله با چالش های ناشی از کووید۱۹ ابداع کنند.