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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

فرماندار بوشهر:

پیش‌داوری در مورد پرونده قضایی اعضای شورای شهر بوشهر صحیح نیست

پیش‌داوری در مورد پرونده قضایی اعضای شورای شهر بوشهر صحیح نیست

بوشهر - فرماندار شهرستان بوشهر گفت: تا پیش از صدور رای دستگاه قضایی، پیش‌داوری در مورد پرونده اعضای شورای شهر بوشهر صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی صبح یکشنبه در آئین تودیع و معارفه شهردار بوشهر اظهار داشت: بوشهر دارای تاریخی باشکوه و پنج هزار ساله است و دارای مردمان با فرهنگ، نجیب و متدین است.

وی با اشاره به اینکه بوشهر از استان‌های دارای بیشترین اتحاد و همدلی است، تصریح کرد: انتظار می‌رود حمایت لازم از شهردار بوشهر برای ارائه بهترین خدمات به مردم صورت گیرد.

فرماندار بوشهر در ارتباط با پرونده قضائی برخی از اعضای شورای بوشهر در مراجع قضائی بیان کرد: باید تا پایان رسیدگی قضائی به اتهامات آنان در مراجع قضائی صبر و نباید پیش داوری و از پیش قضاوت کرد.

وی با تاکید بر تحقق مطالبات مردم در عمران و خدمات شهری خاطر نشان کرد: در حل مشکلات مردم از هیچ کوششی در چارچوب قانون فروگذاری نمی‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی شهرداری بوشهر نیاز به حمایت ویژه است، خاطرنشان کرد: شهردار جدید از این فرصت برای توسعه عمران و آبادانی بوشهر استفاده حداکثری کند.

در این آئین حسین صالحیان به عنوان شهردار جدید بوشهر معرفی شد.

کد مطلب 5050470

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