نظرسنجی های انتخاباتی و سردرگمی بایدن و ترامپ در ۲ ایالت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریل کلییرپالیتیکز، نظرسنجی‌های کلی حکایت از آن دارند که تا صبح امروز یکشنبه میزان حمایت مردمی از «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا به ۵۱.۳ درصد رسیده و این در حالی است که میزان آرای مردمی «دونالد ترامپ» به ۴۲.۳ درصد رسیده است.

این وضعیت در حالی است که دستکم در دو ایالت نظرسنجی‌های رسانه‌ها و اندیشکده ها مقدار متفاوتی از آرای مردمی را برای این دو نامزد نشان می‌دهند.

بر همین اساس نظرسنجی هیل و مؤسسه HarrisX در فلوریدا از رقابت شانه به شانه ترامپ و بایدن حکایت داشته و میزان آرای این دو نامزد را ۴۸ درصد نشان می‌دهد.

اما نظرسنجی مؤسسه‌های Mason-Dixon میزان حمایت از بایدن را در فلوریدا ۴۸ درصد و درصد آرای ترامپ را ۴۵ درصد نشان می‌دهد.

در پنسیلوانیا بر اساس نظرسنجی هیل و مؤسسه HarrisX میزان حمایت از بایدن ۵۱ و ترامپ ۴۶ درصد است.

در میشیگان و بر اساس نظرسنجی Trafalgar Group میزان حمایت از بایدن ۴۶ و ترامپ ۴۷ درصد است.

در همین ایالت نظرسنجی هیل و مؤسسه HarrisX نتیجه‌ای کاملاً متفاوت را نشان داده و از این امر حکایت دارد که میزان حمایت از بایدن در میشیگان ۵۴ درصد و آرای ترامپ ۴۳ درصد است.

در آلاسکا بر اساس نتایج نظرسنجی نیویورک تایمز و دانشگاه سیه نا، میزان حمایت از ترامپ ۴۵ و بایدن ۳۹ درصد است.

در کارولینای شمالی و بر اساس نظرسنجی مؤسسه امرسون رقابت این دو نامزد شانه به شانه است به طوری که میزان آرای هر دوی آنها ۴۹ درصد است.

در نیوجرسی و بر اساس نظرسنجی دانشگاه Stockton حمایت از بایدن ۵۶ درصد و حمایت از ترامپ ۳۶ درصد اعلام شده است.

در هاوایی نیز بر اساس نظرسنجی‌های مؤسسه‌های HNN و civil beat میزان حمایت از بایدن ۶۱ و ترامپ ۲۸ درصد اعلام شده است.