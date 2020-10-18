به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه شهید نواب صفوی در تقاطع خطوط ۲ و ۷ یکی از عمیق‌ترین ایستگاه های مترو است. این ایستگاه در مجاورت بخش جنوبی تونل توحید، مراکز تجاری منطقه ۱۱ و در یکی از پرترددترین نقاط پایتخت قرار دارد.

موقعیت مکانی، ظرفیت مسافر پذیری و نیز ماهیت تقاطعی ایستگاه نواب باعث شده است این ایستگاه در عرصه خدمت رسانی ناوگان ریلی به مسافران تهرانی از اهمیت بالایی برخوردار باشد به گونه‌ای که به طور متوسط روزانه حدود ۵۰ هزار سفر درون شهری را پوشش می دهد.

زیربنای ایستگاه شهید نواب صفوی بالغ بر ۱۴ هزار متر مربع و عمق آن از سطح زمین ۴۸ متر است.

از تجهیزات ویژه ای که همزمان با افتتاح ورودی شرقی این ایستگاه تکمیل شده و به بهره برداری می رسد، می توان به سامانه های تهویه تونلی و ایستگاهی، پست برق LPS ، تجهیزات مخابراتی و نیز سیستم اطفای حریق اشاره کرد.

پیش از این ایستگاه شهید نواب صفوی به عنوان چهاردهمین ایستگاه خط ۷ متروی تهران، در سال ۱۳۹۶ افتتاح شده بود اما شهروندان تنها از طریق سکوی خط ۲ به خط هفت مترو دسترسی داشتند. اکنون با بهره برداری آزمایشی از ورودی شرقی ایستگاه مذکور، تمام ظرفیت های این ایستگاه فعال شده و دسترسی به محدوده خیابان هایی همانند دامپزشکی، جیحون، رودکی و … تسهیل می شود.