بازارچه زیتون در استان زنجان باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه استان زنجان امروز در شرایط بد کرونایی قرار دارد، گفت: با افرادی که پروتکل‌های بهداشتی رارعایت نکنند برخورد خواهد شد.

وی اظهار کرد: شهروندان باید از تجمع جلوگیری کرده و نسبت به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی تلاش کنند.

استاندار زنجان، گفت: در برابر رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی اقدام قانونی خواهیم کرد و اکنون شیوع کرونا در شرایط بدی قرار دارد بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهند.

حقیقی با بیان اینکه فعالیت هسته‌های سلامت در استان تقویت شود، تاکید کرد: باید فرمانداران، بخشداران، دهیاران و همیاران سلامی برای آگاه سازی مردم از کرونا برنامه ریزی و مدیریت لازم را بکنند.

وی برلزوم برگزاری مرتب جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: کاستی‌ها و نقایص موجود در برگزاری منظم این جلسات باید رفع شودو هفته‌ای دو بار این جلسه تشکیل شود.

استاندار زنجان، با بیان اینکه تخصصی شدن محورهای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در برگزاری این جلسه به دنبال کارهای نمایشی نیستم و تنها هدف بنده ارتقای فعالیت‌های اقتصادی در استان است.

حقیقی گفت: بنده به دنبال حقه بازی و نمایش نیستم و باید حرکت‌ها جنبه عملیاتی شده داشته و موثر باشد و کمکی به حال استان باشد.

وی به راه اندازی بازارچه عرضه و فروش محصولات زیتون اشاره کرد و گفت: ما به دنبال ایجاد مرکز لجستیک در استان هستیم و تحقق آن یکباره انجام نمی‌شود و همه بخش های این مرکز اجرا شود که یکی از بخش ‌های کوچک آن راه اندازی بازارچه عرضه زیتون و فرآورده‌های این محصول است.

استاندار زنجان، گفت: ۴۰ درصد روغن زیتون کشور در زنجان تولید می‌شود و راه اندازی بازارچه عرضه زیتون و فرآورده‌ای این محصول، حق مردم این استان است.

حقیقی به طرح ایجاد باغ‌های زیتون در اراضی شیب دار طارم اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح در زمینه برق تامین شده و مساله تامین آب هم به نتیجه رسیده است.

وی افزود: شهرستان طارم در تولید زیتون در کشور سرآمد است و برای توسعه باغات زیتون باید مسئولین ذی ربط همکاری کنند.