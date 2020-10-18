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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۳

استاندار بوشهر:

استانداری هیچ مداخله و سفارشی برای انتخاب شهردار بوشهر نداشته است

استانداری هیچ مداخله و سفارشی برای انتخاب شهردار بوشهر نداشته است

بوشهر - استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش‌های مختلف، گفت: استانداری هیچ مداخله و سفارشی برای انتخاب شهردار بوشهر نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح یکشنبه در آئین معارفه شهردار جدید بوشهر اظهار داشت: در انتخاب شهردار بوشهر چه این دوره و چه دوره‌های قبل دخالتی نداشته و سفارش و توصیه‌ای نیز نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه همیشه به انتخاب شوراهای اسلامی شهرهای استان احترام گذاشته‌ایم، تصریح کرد: انتخاب شهردار توسط شوراها را انتخاب مردم می‌دانم و در صورتی که مشکلی در فرآیندهای اداری نداشته باشد حکم را امضا کرده‌ایم.

استاندار بوشهر با اشاره به انتظار مردم برای ارائه خدمات مناسب توسط مدیران و مسئولان، بیان کرد: مدیریت استان در کنار شهرداری بوشهر خواهد بود و انتظار می‌رود در این مدت باقی‌مانده مردم شاهد عملکرد خوب شورا و شهرداری بوشهر باشند.

وی به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و ادامه داد: امروز سخت‌ترین دوران مدیریتی در چهل سال اخیر را می‌گذرانیم و در این شرایط برای ارائه خدمات مناسب نیازمند همدلی و همراهی همه هستیم.

گراوند از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات ارزش افزوده به روستاهای استان طی هفت سال اخیر خبر داد و بیان کرد: طی این مدت ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به شهرداری‌های استان پرداخت شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع مشکلات آب استان بوشهر افزود: تحولات بی‌سابقه‌ای در حوزه آب بوشهر صورت گرفته که نتیجه حمایت استان و همراهی همه جانبه برای رفع مشکل دیرینه آب در استان بوشهر است.

در این مراسم حسین صالحیان به عنوان شهردار جدید بوشهر معرفی شد.

کد مطلب 5050493

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