۲۷ باند کلان قاچاق متلاشی شد/۱۴۲ شهید تقدیم امنیت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه عمومی که بمناسبت گرامیداشت هفته ناجا برگزار شد، ضمن خیر مقدم به استاندار، نماینده ولی فقیه و دیگر مدیران حاضر در مراسم و تبریک هفته نیروی انتظامی، بیان داشت: امروز نیروی انتظامی افتخار دارد که برای تأمین امنیت مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده و هزینه‌های سنگینی را در این راه پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۴۲ شهید بومی و مقیم استان در حوزه نظم و امنیت تقدیم نظام شده و این شهدای گرانقدر غیر از شهدایی هستند که متعلق به سایر استان‌ها بوده اند که در این استان به فیض شهادت نائل شده اند؛ افزود: امروز با حمایت و همکاری اعضای شورای تأمین و تلاش‌های شبانه روزی نیروی انتظامی استان هرمزگان به لحاظ وقوع جرایم خشن در رتبه ۲۹ کشور قرار دارد و این استان از امنیت مطلوب و شایسته ای برخوردار است.

سردار جعفری با تأکید بر اینکه استان هرمزگان به رغم همه مشکلات و شرایط جغرافیایی با همکاری و مشارکت خوب مردمی از امنیت قابل قبول برخوردار است، اذعان داشت: در استان هرمزگان در شش ماهه اول امسال کشف انواع سرقت‌ها ۱۷ درصد و دستگیری سارق ۶ درصد افرایش داشته است.

فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه روزانه بالغ بر ۳ هزارو ۵۰۰ مورد خدمات انتظامی به شهروندان ارائه می‌شود، گفت: با بررسی و نظر سنجی های صورت گرفته ۹۷ درصد رضایتمندی مردمی از عملکرد پلیس را داریم.

وی با اشاره به طرح خیبر و مبارزه جدی با اراذل و اوباش، اظهار داشت: در مدت کوتاه اجرای طرح ۴۲۷ نفر اراذل و اوباش دستگیر و یا به مراکز انتظامی احضار شده اند.

سردار جعفری ادامه داد: در حوزه فضای مجازی بیش از ۱۵ هزار اعمال مجرمانه شناسایی که بخشی از آنها مربوطه به دیگر استان‌ها بوده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به جدیت پلیس هرمزگان در جهت برخورد با کالای قاچاق، گفت: در حوزه امنیت اقتصادی ۶۳۶ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق طی شش ماهه اول امسال کشف، ۲۷ باند کلان قاچاق متلاشی و بیش از ۲ هزار خودرو حامل و فعال در قاچاق توقیف شده اند.

وی با بیان اینکه در نیمه اول امسال ۸ هزارو ۸۰۰ مورد خدمات مشاوره‌ای صورت گرفته و ۶ هزار پرونده منجر به صلح و سازش طرفین شده است، اظهار داشت: در حوزه ترافیکی نیز مجموع تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است.

سردار جعفری تصریح کرد: در حوزه مواد مخدر در مدت یاد شده قریب به ۵۰ تن انواع مواد مخدر کشف و ۶۷۰ مرحله طرح پاکسازی نقاط و محلات آلوده در استان اجرا شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به شیوع ویروس منحوس کرونا، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی استان در کنار برقراری و حفظ نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه در حوزه سلامت جامعه نیز غافل نبوده و با توجه به شرایط کرونایی موجود در کشور و استان به خوبی وارد عمل شده و با شرکت در رزمایش‌های همدلی و مساوات، ضد عفونی خیابان، معبر و اماکن عمومی، تهیه و توزیع بیش از هزار بسته معیشتی و ۱۵۰ دستگاه کولر گازی به مردم بی بضاعت و آسیب پذیر و ارائه ۱۹ هزار مورد خدمات کرونایی و ۵۴۸ بستری در بخش کرونایی بیمارستان ناجا به خوبی ایفای نقش کرده است.