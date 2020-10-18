به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: پروژه گمانه زنی تپه باستانی «کوی کیوان» از هفته گذشته آغاز شده و تا اواسط ماه آینده ادامه خواهد داشت.

وی، اظهار داشت: نخستین فصل عملیات تعیین عرصه و حریم تپه «کوی کیوان» در سال گذشته انجام شده بود اما به دلیل مشکلات عدیده ای که برای اراضی مسکونی به وجود آمده بود، برنامه بازنگری آن با تشخیص پژوهشکده باستان‌شناسی کشور، مجدداً در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، افزود: پروژه مذکور به منظور تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم برای این اثر تاریخی در حال انجام است و انتظار می‌رود با مطالعات دقیق باستان شناسی به اهداف مورد نظر نزدیک شویم.

عطا حسن‌پور، سرپرست پروژه گمانه‌زنی «کوی کیوان» نیز در این رابطه، گفت: این تپه باستانی در شمال شرق شهر ازنا و حاشیه بافت مسکونی شهر قرار دارد.

وی بیان کرد: در سنوات گذشته و هنگام تسطیح اراضی به منظور توسعه بافت شهری، صدمات جبران ناپذیری به این اثر تاریخی وارد شد و در حال حاضر با دستور قضائی ادامه کار ساخت و ساز در عرصه و حریم این اثر ممنوع شده است.

سرپرست پروژه گمانه‌زنی «کوی کیوان» با اشاره به اهمیت حفظ آثار در روند توسعه بافت‌های شهری، گفت: هنگام تسطیح اراضی این محل یک سازه‌ی دست کند زیرزمینی نیز کشف شده که پژوهش‌های بنیادی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.