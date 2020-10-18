کشاورزان اردبیل تا روز سه شنبه محصولات خود را برداشت کنند

سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پیش بینی و اعلام وضعیت آب و هوای استان اردبیل طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که شرایط پایدار جوی همچنان تا عصر سه شنبه (۲۹ مهر) در سطح استان ماندگار بوده و طی این مدت آسمان استان غالباً صاف همراه با افزایش تدریجی دما خواهد بود.

وی با بیان اینکه طی سه روز آینده، بعد از ظهرها در مناطقی از استان وزش باد گاهی با سرعت تند انتظار می‌رود گفت: به کشاورزان توصیه می‌شود در این مدت ۳روز نسبت به برداشت محصولات خود اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از ورود توده هوای سرد به استان از اواسط هفته خبر داد و افزود: از اواخر وقت سه شنبه (۲۹ مهر) با نفوذ پرفشار سطح زمین و ورود توده هوای سرد به منطقه، آسمان استان ابری و مه آلود شده و در روز چهارشنبه ضمن وزش باد خزری و کاهش محسوس دمای هوا در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی استان و نواحی منتهی به کوه سبلان بارش باران نیز پیش بینی می‌شود.

محمدی از حضور این سامانه پرفشار و توده هوای سرد تا تا ظهر پنجشنبه در استان خبر داد و گفت: از روز جمعه مجدداً شرایط جوی پایدار و آسمان استان صاف خواهد شد.