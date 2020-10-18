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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۹

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

کارگران به دلیل ترس از بیکاری ابتلا به کرونا را پنهان می‌کنند

کارگران به دلیل ترس از بیکاری ابتلا به کرونا را پنهان می‌کنند

اصفهان-عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بسیاری از کارگران اصفهان به دلیل ترس از دست دادن شغل از اعلام ابتلا به کرونا خودداری می‌کنند و این امر موجب افزایش ابتلا در مراکز صنعتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر برشان پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه زمین‌هایی با کاربری‌های مختلف بین شهرها نیازمند ساماندهی است، اظهار داشت: شهرداری اصفهان باید در این زمینه ورود کند تا برای اجرای پروژه‌هایی مانند رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان شهرداری متحمل هزینه‌های بیشتر نشود.

وی در ادامه به چالش تردد موتورسیکلت‌ها در شهر اصفهان و افزایش این امر با توجه به افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و ابراز داشت: در این زمینه بارها تذکر داده‌ام اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، آموزش رانندگی، اعمال قانون در صورت بروز تخلف و صدور گواهینامه برای راکبان این وسایل نقلیه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به افزایش بیکاری به ویژه در قشر کارگری اصفهان اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارگران به منظور جلوگیری از بیکاری‌، بیماری خود را پنهان می‌کنند و این امر موجب افزایش بیماری کرونا در کارگاه‌های صنعتی شده است که مسئولان باید برای این امر چاره‌ای بیندیشند.

وی همچنین به مشکلات موجود در منازل تاریخی شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خانه‌ها که تحت پوشش میراث فرهنگی نیز هست، دچار مشکلات جدی است و بخشی از آنها ریزش کرده است، ضروری است در روند نگهداری از این خانه‌ها بازنگری شود و هر چه زودتر برای حفظ این میراث چاره‌ای اندیشیده شود.

کد مطلب 5050519

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