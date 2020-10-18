نظر کلی اعضای شورای شهر بر تعطیلی کامل تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه علنی امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پیش از شروع جلسه تاکید کردم وضعیت شهر تهران در حوزه مقابله با کرونا نگران کننده است، گفت: با توجه به آلودگی هوا شرایط برای حفظ سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن مناسب نیست فکر اساسی شود و چون در اوج ابتلا به کرونا هستیم؛ شورای شهر نظرش این است که شهر تهران تعطیل شود.

وی با اشاره به اینکه همیشه در روزهای آلودگی هوا تهران تعطیل می شد، ابراز داشت: اما در شرایط حاضر لازم است ستاد ملی کرونا به جای هشدار اقدام ویژه تری بکند.

هاشمی در ادامه به تشریح کلیات اتفاقات جلسه امروز شورای شهر پرداخت و گفت: نزدیک به دو سال است بحث اصلاح ساختار جدید مطرح شده و در ۹ ماه پیش شورا بر روی آن کار کرده بود و با توجه به اینکه وارد دوره کرونا شدیم شهرداری تصمیم گرفت لایحه را پس بگیرد اما چون دیر درخواست داده بود این درخواست رد شد.

وی دلائل استرداد نامه را این دانست که شرایط کشور و تهران تغییر کرده است و می گویند شاید نتوانیم به دلیل مسائل معیشتی ریزش مورد نظر را داشته باشیم تا تمهید جدیدی ایجاد شود.

رئیس شورای شهر در خصوص مساله خیرین مسکن ساز که از سوی اعضا مطرح شده است، افزود: که با توجه به مشکلات مسکن، شهرداری تصمیم دارد سهم خودش را برای ساخت مسکن با قیمت پایین تر به سرانجام برساند که کلیات آن رای نیارود.

وی درباره وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی نیز گفت: بالای ۲۰۰ اتوبوس براساس قرار داد به ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده می شود و با اعتبار در نظر گرفته به بازآفرینی اتوبوس های فرسوده می پردازیم اما آنچه ما دلمان می خواست در این دوره مدیریت شهری اتفاق نیفتاد.