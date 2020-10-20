تولید کیت تشخیص سریع کرونا در انتظار مجوز وزارت بهداشت

دکتر حسین وطن پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید کیت‌های تشخیصی کرونا گفت: آمار بالای تشخیص مبتلایان نشان می‌دهد که کیت‌هایی که در کشور تهیه می‌شود مناسب است.

وی افزود: معروف‌ترین و معتبرترین کیت تشخیص کرونا کیت پی سی آر و تشخیص مولکولی است که در این زمینه به وفور در داخل کشور تولید شده است و مشکلی از بابت کمبود این کیت‌ها وجود ندارد. کیت‌های سرولوژی که آنتی بادی را ارزیابی می‌کند نیز در کشور به میزان کافی وجود دارد و شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه فعال هستند.

رئیس دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت یادآور شد: کیت‌های سریع یا Rapid در شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور تولید شده است اما در انتظار مجوز از سوی وزارت بهداشت است. نکته مورد بحث درباره کیت‌های تشخیص سریع کرونا این است که بسیاری موافق کیت‌های سریع نیستند و آن را معتبر نمی‌دانند. واقعیت این است که کیت‌های سریع برای تشخیص قطعی به کار نمی‌رود و معمولاً برای غربالگری کاربرد دارد.

وطن پور افزود: ما توان تولید این کیت‌ها را داریم و در رقابت با بهترین شرکت‌های تولید کننده این کیت‌ها، توانسته‌ایم این کیت‌ها را تولید کنیم و از نظر دانش فنی شرکت‌های دانش بنیان عقب ماندگی ندارند و موفق به تولید آنها شده‌اند.