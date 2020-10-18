حسن یزدانی: هیچکس حق خروج از اردوی تیم ملی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی با بیان اینکه از حضور دوباره در خانه کشتی و اردوهای تیم ملی بسیار خوشحال است، گفت: به خاطر شیوع ویروس کرونا، کشتی ۷ ماه تعطیل بود و ما به صورت انفرادی تمرینات خود را انجام می‌دادیم، خوشبختانه در شرایط آمادگی جسمانی و فنی خوبی قرار دارم و امیدوارم در این مدت کوتاه تا رقابت‌های جهانی نیز زیر نظر کادر فنی به آمادگی کامل برسم.

وی در مورد برگزاری رقابت‌های لیگ گفت: لیگ کمک خوبی به کشتی گیران چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ آمادگی حضور در مسابقات کرد و من نیز با برگزاری یک مسابقه شرایط خود را سنجیدم.

یزدانی افزود: سوت مسابقه باعث می‌شود کشتی‌گیر ۲۰ روز جلو بیافتد و برگزاری مبارزه و سرشاخ شدن با حریفان، در آماده سازی یک کشتی‌گیر بسیار مؤثر است.

دارنده مدال طلای المپیک در مورد شرایط برگزاری اردو تصریح کرد: فدراسیون همه شرایط را برای ما مهیا کرده و ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت قرنطینه به تمرینات خود می‌پردازیم و هیچکس حق خروج از اردو را ندارد.

آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم در پایان خاطرنشان کرد: هدفی جز قهرمانی در مسابقات پیش رو ندارم و تمام تلاش خود را در این راه خواهم کرد و از مردم عزیز ایران می‌خواهم که برای موفقیت کشتی گیران در عرصه‌های پیش رو دعا کنند.