تدفین پیکر استاد اخلاق حوزه علمیه مشهد در حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم حجت‌الاسلام عبدالمجید دیانی، از اساتید حوزه علمیه مشهد، صبح امروز در حرم مطهر رضوی تشییع و به خاک سپرده شد.

این مراسم با حضور برخی از اساتید و شاگردان این استد اخلاق برگزار شد. همچنین آیت الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر پیکر وی نماز را اقامه کرد.

گفتنی است، پیکر این استاد اخلاق در صحن آزادی حرم مطهر رضوی آرام گرفت.

حجت الاسلام دیانی که مؤسس حوزه علمیه امام محمد باقر (ع) مشهد بود، ۲۵ مهرماه، پس از چندسال تحمل بیماری در سن ۸۰ سالگی درگذشت.