۸۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/فوت ۳۰ بیمار

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل در استان اصفهان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر ۸۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد بیمار شناسایی شده ۱۵۸ مورد در مراکز درمانی بستری شده‌اند، افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۶۶۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند، ابراز داشت: ۳۱۵ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی تعداد مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان را ۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون تست ۱۳ نفر از این افراد مثبت بوده است.