پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محسن حاجی میرزایی به شرح زیر است.

«به نام خالق یکتا

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه برکسی پوشیده نیست و از دیر باز مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت و نظام‌های آموزشی در جهان بوده‌است، اما کیفیت این ارتباط می‌تواند اثربخشی فرایند تربیت را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.

وقوع تحولات گسترده در زندگی اجتماعی و رشد آگاهی‌های عمومی ایجاب می‌کند که در این مسیر از روش‌های سنتی عبور کرده و به مدد یافته‌های علمی و فناوری‌های جدید طرحی نو در اندازیم.

ارتباط خانه و مدرسه به شکل سنتی با توجه به تحولات گسترده در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی، نه‌تنها به جریان تعلیم و تربیت کمکی نمی‌کند بلکه فاصله بین این دو نهاد مهم تربیتی را روز به‌روز بیشتر می‌کند. این نوع ارتباط غالباً یک‌سویه و تک‌بعدی است. در ارتباط سنتی، تعامل خانواده با مدارس، کمتر حول محور تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد.

خوشبختانه در سال‌های اخیر تعامل فعال بین اولیا و مربیان در برخی از مدارس شروع شده است و مدیرانی که از مهارت‌های لازم برخوردارند و دارای روحیه مشارکت‌پذیری هستند موفق شده‌اند کیفیت ارتباط بین خانه و مدرسه را ارتقا بخشند و موضوع تربیت کودکان و نوجوانان را به وظیفه مشترک اولیا و مربیان تبدیل نمایند. این مدیران بستری فراهم آورده‌اند تا معلمان و والدین با همدیگر گفتگو کنند و با همفکری و همراهی برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، راهکارهای اثربخشی بیایند و به کار ببندند. در این رویکرد والدین اذعان دارند که مهارت تدریس در صلاحیت و تخصص معلمان است و آن‌ها نیاز دارند که با مشورت و راهنمایی معلمان در تربیت رسمی مشارکت کنند و معلمان نیز می‌دانند که اولیا، نقش محوری در تربیت فرزندان دارند، بنابراین سعی می‌کنند از طریق تبادل‌نظر و شناخت بیشتر از دانش‌آموزان بر کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری بیفزایند.

رویکرد جدید، خانواده برای ایفای نقش تربیتی خود، آموزش می‌بیند و توانمندسازی اولیا در اولویت برنامه‌های مدرسه قرار می‌گیرد، بدین ترتیب با اعتمادی که بین خانه و مدرسه ایجاد می‌شود، پیوند حقیقی بین اولیا و مربیان، معنا و تحکیم می‌یابد.

این روزها که با شیوع ویروس کرونا مواجه‌ایم آموزش غیرحضوری سهم قابل توجهی را در فرایند یاددهی – یادگیری به خود اختصاص داده است به همین ترتیب آموزش غیرحضوری فرصتی را فراهم آورده تا اولیای خانه و مدرسه به کمک یکدیگر بشتابند و روند تحصیلی دانش آموزان را بدون تأخیر هدایت کنند. به‌علاوه در شبکه آموزشی دانش آموز «شاد» امکاناتی پیش‌بینی شده است که موجب تسهیل این ارتباط می‌شود. بنابراین از مدیران مدارس و اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان انتظار می‌رود که از این فرصت مغتنم برای تحکیم روابط اولیا و مربیان استفاده نمایند. انتظار می‌رود این رویه با همت مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان در تمامی مدارس حاکم شود.

از درگاه خداوند متعال برای والدین گرامی و مربیان عزیز و سایر دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور توفیق روزافزون مسألت دارم.»