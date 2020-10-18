به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مظاهری صبح امروز در مراسم صبحگاه مشترک که در ستاد فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: هفته ناجا را با شعار با هم برای امنیت و سلامت آغاز می‌کنیم و امید است تا با همدلی و هم زبانی در این راه با افتخار به پیش برویم.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه امروز تلاش نیروی انتظامی بر این است که بتواند با قدرت و قوت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی حفاظت و حراست کند، گفت: پلیس در دو جبهه سلامت و امنیت تلاش می‌کند و خوشبختانه در این راه کارنامه درخشانی دارد.

وی با بیان اینکه برای برقراری امنیت و آرامش در کشور هزاران شهید و جانباز در دفاع مقدس و بعد از آن تقدیم انقلاب اسلامی شده، افزود: همواره در نیروی انتظامی باب شهادت باز است و برای دفاع از این آب و خاک و امنیت پایداری که وجود دارد شهدای زیادی تقدیم انقلاب می‌شوند.

مظاهری با بیان اینکه زندگی اجتماعی در دهه‌های اخیر شاهد تحولات و تغییرات سریع، مداوم و پی در پی بوده، که تبعات آن امنیت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، بیان کرد: از این رو فن آوری های نوین در عرصه‌های مختلف جامعه موجب تغییر رویکردها و نیازهای امنیتی شده است که باید با نگرش‌های تخصصی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و … مسیر تحقق امنیت پایدار را پیمود.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی تاکید کرد: هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی برای معرفی عملکرد، فعالیت‌های پلیس، اقدامات انتظامی، جلوه‌های اجتماعی و برنامه‌های شاخص برای توسعه امنیت به مردم عزیز است.

وی افزود: با عنایات خداوند متعال، همکاری مسئولان و مردم، امروز امنیت پایداری در استان وجود دارد که این موضوع به دلیل اقدامات فرهنگی و آموزشی پلیس برای پیشگیری از جرم است.

مظاهری همچنین با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم و جامعه خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: خدمت به مردم افتخار ما است و ارتقا امنیت، آسایش و رفاه اجتماعی از برنامه‌های پیش رو بوده که لازمه آن، معرفی هوشمندی و حرفه‌ای گرایی پلیس به عنوان حافظان امنیت در سطح جامعه می‌باشد.