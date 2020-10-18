به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه گذشته بود که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پایان فینال لیگ برتر فوتسال، علیرضا افضل سرمربی تیم مس را به مدت یک سال از کار در این رشته محروم کرد. افضل به دلیل آنچه که «تخلفات و حرکات غیر روزشی تحریک آمیز» و «استفاده از الفاظ رکیک» عنوان شده بود، به این حکم سنگین محکوم شد.

افضل بعد از ابلاغ این حکم به کمیته استیناف فدراسیون شکایت کرد تا محرومیتش کاهش یابد ولی تا لحظه صدور رای استیناف حق ثبت قراردادش را با تیم مس نخواهد داشت.

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت رسیدگی به شکایت افضل، گفت: ما این پرونده را بررسی کردیم. یک جلسه هم با حضور خود آقای افضل برگزار شد و دفاعیات او را شنیدیم.

وی افزود: باید یک جلسه دیگر با اعضای کمیته داشته باشیم و بعد از آن رای را صادر می‌کنیم.

صالحی درباره اینکه افضل تا صدور حکم استیناف حق ثبت قراردادش را نخواهد داشت، گفت: بله ولی ما قبل از شروع لیگ برتر فوتسال رای این مربی را مشخص می‌کنیم.