به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی که به مفاد قسم‌نامه رئیس جمهور اشاره می‌کند، گفت: رئیس جمهور در جلسه‌ تصمیم‌گیری قوای سه‌گانه که یکی از مهمترین جلسات بود، شرکت نکرد و طبق اخبار رسیده حتی وزرا امکان برقراری ارتباط مستقیم با وی را ندارند و تنها از طریق تلفن ارتباط برقرار می‌کنند.

وی افزود: وضعیت بازار بهم ریخته است و مردم هر روز در مواجهه با یک قیمت جدید تحت فشار قرار می‌گیرند و اخبار خوشی در این زمینه در راه نیست و این همه کوتاهی در ایفای مسئولیت باعث فشار به مردم می‌شود، از سوی دیگر رسانه‌های در اختیار دولت و فضای مجازی مشکلات را به گردن نظام و رهبری می‌اندازند و این فضاسازی باعث شده که وضعیت جامعه خوب نباشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با روندی که پیش می‌رود اگر به این سرعت برود همه کسانی که دل داده بودند، دلسرد می‌شوند چرا که ما به همه وظایف خود در قبال مردم به طور کافی عمل نکردیم و آنها منتظر هستند اتفاقی توسط مجلس بیفتد.

فلاحی خاطرنشان کرد یادآور شد: هم اکنون هر ۶ دقیقه یک نفر از اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهد و تلفات در این زمینه نسبت به پیک اول شروع کرونا چند برابر شده است ضمن اینکه خبرهایی داریم از اینکه برخی استان‌ها در کشور داروهایی ساخته‌اند کما اینکه یک نمونه از آن را آورده‌ام که ۸ ماه قبل برای درمان قطعی کرونا معرفی شده بود و به دانشگاه بقیه‌الله نیز داده شده اما جوابی در این زمینه نداده است بنابراین مردم تلف می‌شوند و کسی به فکر نیست.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت با تمام تلاشی که دارد و زحماتی که می‌کشد اما کادر درمانی به دلیل تلاش‌های گسترده فرسوده‌ شده‌اند و در این زمینه نیاز به کمک دارند، چه خبر در مجموعه دولت؟ چرا به این قشر توجه نمی‌شود؟

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس تعبیر رهبری این تلفات بیانگر این است که هر روز انگار یک هواپیما سقوط می‌کند چرا که ۲۷۰ نفر برابر با آمار مسافران یک هواپیما است اما اراده‌ای در دولت برای اجرای پروتکل نیست یا به صورت تبعیض‌آمیز انجام می‌شود کما اینکه سفر به مشهد مقدس ممنوع می‌شود اما جاده‌های شمال، مترو و بازار آزاد است و این تبعیض در برخورد است.