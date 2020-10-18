محورهای رامهرمز- خیرآباد و غیزانیه -ایذه چهارخطه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، بیان کرد: در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شرایط بهتری از نظر تعداد تصادفات و موارد جرحی و فوتی در خوزستان گزارش شده است.

وی افزود: این کاهش‌ها در تلفات و موارد زخمی شدگان، نشان‌دهنده توجه بیشتر مردم در رعایت مقررات و کار شبانه‌روزی و حضور پیشگیرانه پلیس راه و اهتمام اورژانس برای کاهش آمار فوتی‌هاست.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: همچنین تلاش اداره کل راهداری در زمینه نصب علائم پیشگیرانه و ایمنی در جاده‌ها و کارهایی که در بخش بهسازی و ترمیم جاده‌ها و استفاده از وسایل ایمنی همچون گاردریل‌ها و نیوجرسی صورت گرفته است، در این موفقیت تأثیرگذار بود.

شریعتی ادامه داد: همچنین اداره کل راه و شهرسازی و شرکت زیرساخت نقش ویژه‌ای را در توسعه راه‌های استان ایفا کردند و تا سال آینده با چهار خطه شدن محور رامهرمز تا خیرآباد و همچنین مسیر غیزانیه تا ایذه میزان بزرگراه‌های استان افزایش چشمگیر پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین حوزه معاونت عمرانی استانداری، دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خوبی را در این زمینه داشته‌اند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این آمار مربوط به پیش از اربعین است، اظهار کرد: در کاهش فوتی‌ها در جاده‌های روستایی در کشور رتبه اول و در آمار مجروحان در جاده‌های روستایی نیز رتبه سوم را در سطح کشور به دست آوردیم.

شریعتی با اشاره به اینکه آمار تصادفات موتورسیکلت افزایش پیدا کرده است و این زنگ خطری برای ما به شمار می‌رود، افزود: از عوامل آن هم نبود فرهنگ‌سازی و بعضاً تردد موتورسیکلت‌های فرسوده یا فاقد چراغ سالم است که باید در این زمینه سخت‌گیری لازم انجام شود.

وی ادامه داد: البته به دلیل افرایش سه برابری کشت تابستانه، افزایش تردد روستاییان در این زمینه وجود دارد؛ از این رو احتمال تصادف هم افزایش می‌یابد و لازم است در راه‌های روستایی سخت‌گیری در رعایت قوانین بیشتر شود و کنترل‌ها افزایش یابد.

استاندار خوزستان در پایان گفت: امید می‌رود که آمار استان خوزستان در نیمه دوم سال بهتر شود و شاهد افزایش ایمنی مسافران در این استان باشیم.