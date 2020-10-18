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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴

استاندار خوزستان خبر داد:

محورهای رامهرمز- خیرآباد و غیزانیه -ایذه چهارخطه می شوند

محورهای رامهرمز- خیرآباد و غیزانیه -ایذه چهارخطه می شوند

اهواز- استاندار خوزستان گفت: در راستای کاهش آمار فوتی‌ها و مصدومان در این استان، محورهای رامهرمز-خیرآباد و غیزانیه-ایذه چهار خطه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، بیان کرد: در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شرایط بهتری از نظر تعداد تصادفات و موارد جرحی و فوتی در خوزستان گزارش شده است.

وی افزود: این کاهش‌ها در تلفات و موارد زخمی شدگان، نشان‌دهنده توجه بیشتر مردم در رعایت مقررات و کار شبانه‌روزی و حضور پیشگیرانه پلیس راه و اهتمام اورژانس برای کاهش آمار فوتی‌هاست.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: همچنین تلاش اداره کل راهداری در زمینه نصب علائم پیشگیرانه و ایمنی در جاده‌ها و کارهایی که در بخش بهسازی و ترمیم جاده‌ها و استفاده از وسایل ایمنی همچون گاردریل‌ها و نیوجرسی صورت گرفته است، در این موفقیت تأثیرگذار بود.

شریعتی ادامه داد: همچنین اداره کل راه و شهرسازی و شرکت زیرساخت نقش ویژه‌ای را در توسعه راه‌های استان ایفا کردند و تا سال آینده با چهار خطه شدن محور رامهرمز تا خیرآباد و همچنین مسیر غیزانیه تا ایذه میزان بزرگراه‌های استان افزایش چشمگیر پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین حوزه معاونت عمرانی استانداری، دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خوبی را در این زمینه داشته‌اند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این آمار مربوط به پیش از اربعین است، اظهار کرد: در کاهش فوتی‌ها در جاده‌های روستایی در کشور رتبه اول و در آمار مجروحان در جاده‌های روستایی نیز رتبه سوم را در سطح کشور به دست آوردیم.

شریعتی با اشاره به اینکه آمار تصادفات موتورسیکلت افزایش پیدا کرده است و این زنگ خطری برای ما به شمار می‌رود، افزود: از عوامل آن هم نبود فرهنگ‌سازی و بعضاً تردد موتورسیکلت‌های فرسوده یا فاقد چراغ سالم است که باید در این زمینه سخت‌گیری لازم انجام شود.

وی ادامه داد: البته به دلیل افرایش سه برابری کشت تابستانه، افزایش تردد روستاییان در این زمینه وجود دارد؛ از این رو احتمال تصادف هم افزایش می‌یابد و لازم است در راه‌های روستایی سخت‌گیری در رعایت قوانین بیشتر شود و کنترل‌ها افزایش یابد.

استاندار خوزستان در پایان گفت: امید می‌رود که آمار استان خوزستان در نیمه دوم سال بهتر شود و شاهد افزایش ایمنی مسافران در این استان باشیم.

کد مطلب 5050555

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