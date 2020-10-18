لزوم تداوم دورکاری کارمندان در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوصیت وضعیت شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها و تمدید ورود و خروج به تهران اظهار داشت: یکی از دلایل مهم کمک به کاهش شیوع کرونا تقلیل سفرهای درون و بین شهری است و ما تقریباً در حال حاضر مشغول اعمال سفرهای بین استانی و غیر ضروری هستیم.

زالی با اشاره به اینکه سفر علاوه بر فرد و افزایش شانس خطر نقش مهمی در انتقال بیماری دارد گفت: متأسفانه در ۴ پژوهش میدانی تهران مشخص شده که بعد از یک بازه ۲ هفته‌ای در هر تعطیلی و سفرهای استانی و بین شهری که تهران بیشترین آمار مبدا سفری را در تعطیلات گذشته دارد شاهد این بودیم که میزان ابتلاهای سرپایی و سپس بستری و بعد از ۳ الی ۴ هفته میزان مرگ و میر افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: به دلیل نقش سبب شناسی سفرها در میزان بستری‌ها و مرگ و میرها منع سفر با جدیت بیشتر و در دستور ستاد مقابله با کرونا خواهد بود و همچنان پیشنهاد منع سفرهای غیر ضروری و توجه به تردد خودروهای غیر بومی در مقاصد استان‌های سفر و اعمال جرایم است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران عنوان داشت: یکی دیگر از جریمه‌ها این خواهد بود که اگر فردی در سفر غیر ضروری دچار بیماری شد هزینه‌ها توسط دولت پرداخت نشود و بار هزینه از دوش بهداشت و درمان برداشته شود.

زالی در خصوص دورکاری کارکنان ادارات گفت: ضرورت دارد که دورکاری کارمندان در استان تهران همچنان تداوم داشته باشد اما در این خصوص نیازمند اجازه عملیاتی هستیم اما نکته‌ای که موجب نگرانی است این موضوع می‌باشد که در صورت کاهش تعداد کارکنان در ادارات تراکم بیشتر ارباب رجوع‌ها ایجاد شود که برای آن راه حل وجود دارد که مثلاً ساعات ادارات تطبیق پیدا کنند و راه کار دیگر در خصوص مشاغل صنعتی است که افراد در تهران تردد دارند اگر نیاز به حضور ارباب رجوع نیست می‌توانیم انها را به ساعات شب شیفت کنیم.