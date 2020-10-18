پلیس با ناامن کنندگان جامعه برخورد جدی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی صبح امروز در مراسم مقدس صبحگاه مشترک که در ستاد فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در منطق دین ما، امنیت یک ارزش پایه و زیرساخت همه ارزش‌هاست.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه اسلام برای بشریت امنیت را یک ارمغان می‌داند، بیان کرد: امنیت یک ارزش انسانی است و هر کشوری برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت نیاز به امنیت دارد.

وی افزود: همه باید بکوشیم تا این امنیت پایدار که یک هدیه ناب الهی به بشر است، حفظ شود.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به امنیت قابل قبول کشور در سال‌های پس از انقلاب، گفت: این امنیت و آرامش با تلاش و از جان گذشتگی امنیت سازان به وجود آمده است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی با تاکید بر اینکه پلیس در تمام صحنه‌ها، جلودار امنیت بوده است، تصریح کرد: در پرتو نظام اسلامی، انسان‌ها احساس امنیت و آرامش می‌کنند؛ امنیت در تمام حوزه‌ها فرایندی است که هر جامعه‌ای به آن احتیاج دارد.

وی با اشاره به اینکه استقرار امنیت در جامعه و ناامن کردن زندگی برای ناامن کنندگان جامعه، وظیفه پلیس است، گفت: پلیس با افرادی که احساس امنیت را از مردم می‌گیرند با قدرت و قوت برخورد می‌کند و این را بارها و بارها ثابت کرده است که در دفاع از امنیت و آرامش و دستاوردهای انقلاب اسلامی لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد.

حجت الاسلام یعقوبی در انتها با بیان اینکه پلیس دیده‌بان تیزبین نظام اسلامی است گفت: در جامعه اسلامی که هزاران شهید تقدیم شده‌اند، نباید ناامن کنندگان آرامش و امنیت مردم، آزادانه جولان دهند.