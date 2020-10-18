درخواست مراکز توانبخشی معلولان برای دریافت یارانه مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعدآبادی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت بهداشت، اقدام به توزیع واکسن آنفلوآنزا در میان مراکز شبانه روزی اعم از سالمندان، معلولین ذهنی، جسمی و بیماران روانی مزمن کرده است.

وی افزود: این واکسن در سراسر کشور توزیع شده و خوشبختانه با این اقدام، تا حدودی دغدغه مدیران مراکز از ابتلای مددجویان خود به بیماری آنفلوانزا کاهش یافته است.

مدیرعامل انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور با اشاره به توزیع واکسن‌ها در مراکز شبانه روزی معلولان و سالمندان اظهار کرد: واکسن‌ها تنها به مددجویان حاضر در مراکز شبانه روزی اختصاص یافته و بدون شک اگر برای مددجویان مراکز روزانه نیز این واکسن اختصاص می‌یافت، کمک بزرگی به معلولان و سالمندان بود.

سعدآبادی ادامه داد: در حال حاضر فعالیت مراکز روزانه بیشتر به صورت آنلاین است اما با توجه به وضعیت حساس معلولان و سالمندان، افرادی که در خانه خود زندگی می‌کنند نیز با تزریق این واکسن می‌توانستند خطر ابتلای کمتری را داشته باشند.

وی خواستار ارائه کمک‌های مجدد سازمان بهزیستی کشور به مراکز توانبخشی شد و تصریح کرد: با توجه به اینکه شاهد شیوع موج سوم بیماری کرونا در کشور هستیم، درخواست ما این است که سازمان بهزیستی کشور بار دیگر یارانه ویژه ای را جهت تهیه اقلام بهداشتی برای مراکز اختصاص دهد.

مدیرعامل انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور افزود: پیش از این سازمان بهزیستی طی ۲ مرحله کمک‌هایی را به مراکز سراسر کشور داشت و این کمک‌های نقدی و غیر نقدی در جلوگیری از ابتلای مددجویان به بیماری کرونا بسیار تأثیرگذار است.

سعدآبادی با اشاره به اختصاص بخشی از کمک‌های سازمان بهزیستی به بحث درمان مددجویان خاطرنشان کرد: در صورتی که مددجوی معلول و یا سالمندی مبتلا به بیماری کرونا شود، مراکز می‌توانند بخشی از هزینه‌های مددجوی خود را از طریق مبالغ دریافتی تحت عنوان یارانه از سازمان بهزیستی دریافت کنند و این کمک می‌تواند بخشی از هزینه‌های توان جویان را تأمین کند.

وی بیان کرد: بدون شک کمک‌های قبلی سازمان بهزیستی برای پیشگیری از بیماری کرونا در مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی بسیار تأثیر گذار بوده و از این بابت باید از مسئولان سازمان بهزیستی تقدیر کرد.

مدیرعامل انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور با ارائه پیشنهادی مبنی بر اختصاص مبالغی ویژه به مراکز نگهداری از سالمندان و معلولان جهت تأمین هزینه‌های مرتبط با انرژی اذعان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما، مصرف انرژی در مراکز شبانه روزی غیر دولتی سازمان بهزیستی افزایش یافته و پیشنهاد می‌شود از محل هدفمندی یارانه‌ها، یارانه ویژه ای برای تأمین هزینه انرژی مراکز اختصاص پیدا کند.

سعدآبادی تاکید کرد: همچنین مسئولان وزارت نیرو و وزارت نفت می‌توانند هزینه‌های مرتبط با انرژی مراکز شبانه روزی غیر دولتی را رایگان کرده و یا برای این مراکز تخفیف حداکثری را لحاظ کنند. درخواست ما از سازمان بهزیستی این است که این موضوعات را با کمک انجمن عالی مراکز توانبخشی غیر دولتی پیگیری کرده تا شاهد نتایج مناسبی در این رابطه باشیم.