به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلس مجلس گفت: حفظ شأن و منزلت مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان از وظایف هیات رئیسه است، اما هیات رئیسه آنچنان که باید در این زمینه عمل نکرده است.

وی افزود: هیئت رئیسه در برابر حواشی و هجمه های گسترده علیه مجلس عملکرد مناسبی نداشت و با کج سلیقگی زمینه تخریب مجلس را ایجاد کرد و در مرحله بعدی سکوت کرده، یا به شکل غیراصولی به دفاع پرداخت که هزینه آن را نه فقط هیات رئیسه که کل نمایندگان پرداخت می کنند. انتظار می رود هیات رئیسه عملکرد بهتری داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از گذشت ۵ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، نشانی از تبیین راهبرد، برنامه ریزی مشخص و اولویت بندی از جلسات مجلس نیست، افزایش قیمت دلار مچ اقتصاد و معیشت مردم را خوابانده و دولت نیز روزه سکوت گرفته است.

بدری با بیان اینکه مجلس نباید دچار روزمرگی شود، افزود: انفعال مجلس در برابر بی اعتنایی رئیس جمهور در موارد متعدد مانند بلاتکلیف ماندن وزارت صمت در حالی که مردم در آتش تورم می سوزند، به هیچ عنوان از مجلس یازدهم که مجلس امید و انتظار است، قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه مردم در آتش گرانی ساعتی می سوزند، گفت: دولت باید پای میز پاسخگویی آورده شود، چرا که برای ساماندهی این وضعیت برنامه ای ندارد.