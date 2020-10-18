نوذر نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توسعه ظرفیت‌های درمانی ویژه کرونا اظهار کرد: اقداماتی در این زمینه در کرمان در حال انجام است.

نخعی از خریداری یک مخزن اکسیژن برای حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و افزود: در حال حاضر ظرفیت اکسیژن رسانی بیمارستان افضلی پور نسبت به فروردین ماه امسال ۴ برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه اضافه شدن ۷۰۰ الی ۸۰۰ تخت کرونایی به ظرفیت‌های درمانی شهر کرمان پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: نباید به این ظرفیت‌ها دل خوش کنیم چرا که حتی اگر در این زمینه مشکلی ایجاد نشود، باز هم با افزایش تعداد بیماران با کمبود کادر درمان، کادر فنی آی سی یو و تخت‌های آی سی یو مواجه خواهیم شد و باید تمام توانمان را بر این بگذاریم که پایمان به بیمارستان باز نشود.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیرو دستور مقام معظم رهبری با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی، انتظامی و تأمین اجتماعی کرمان جلساتی را برگزار کرده و همه قول در خصوص افزایش ظرفیت‌های کرونایی قول همکاری دادند تا در صورت افزایش تعداد بیماران به کمک بیمارستان‌های افضلی پور و پیامبر اعظم (ص) بیایند.

هشدار در خصوص احتمال افزایش موارد مرگ و میر

وی با اشاره به افزایش موارد بستری و مرگ و میر گفت: در گذشته در معدود روزهایی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به بیش از ۱۰ مورد می‌رسید. اگر با همین شیب تند افزایشی کنونی پیش برویم به احتمال زیاد مرگ و میرهای بالای ۱۵ و ۲۰ مورد را در روزهای بیشتری تجربه خواهیم کرد.

نخعی با اشاره به اینکه ویروس کرونا نسبت به گذشته مسری تر شده است، افزود: موارد ابتلاء در کودکان بیشتر شده که ممکن است به دلیل بازگشایی مدارس باشد.

وی در خصوص علائم جدید کرونا گفت: در شرایط کنونی هر علامت جدید را باید به حساب ابتلاء به کرونا بگذاریم؛ همچنین در برخورد با دیگران بنا را بر مبتلا بودن آنها بگذارید و از فاصله حداقل یک متری به افراد نزدیک نشوید.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: اخیراً بیماری کووید ۱۹ با علائمی نظیر قرمزی چشم (۳ درصد مبتلایان)، چشم درد (۳ درصد مبتلایان)، سکسکه و کمر درد شروع می‌شود، اینگونه تصور نکنید که این بیماری حتماً با تب آغاز می‌شود.

نخعی بیان کرد: تب در ۷۰ درصد مبتلایان به صورت علامت اولیه بروز می‌کند اما در مواردی هم حالت لرز در افراد مبتلا بدون تب است.

وی با اشاره به اینکه زانو درد، بدن درد، اسهال، شکم درد، حالت تهوع، استفراغ، آبریزش بینی، سرفه، گلودرد، سردرد و… می‌توانند علائم کرونا باشند، افزود: با مشاهده این علائم (در صورتی که قبلاً وجود نداشتند) بنا را بر کرونا بگذارید و بعد از چند روز (اگر کرونا باشد) علائم دیگری هم بروز می‌دهد.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه کرونا ویروسی به شدت موذی است، افزود: با توجه به آلودگی بالا در سطح جامعه، افراد در صورت مشاهده علامت جدید آن را به حساب کرونا بگذارند و از بقیه افراد حتی در منزل فاصله بگیرند.

سردی هوا باعث غفلت از تهویه هوای محیط نشود

نخعی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک گفت: حدود نیمی از مردم از ماسک استفاده می‌کنند در صورتی که باید توجه ویژه به این مساله شود.

وی با اشاره به اینکه با مرطوب شدن ماسک احتمال انتقال ویروس بیشتر می‌شود، تاکید کرد: در کنار استفاده از ماسک باید بیشتر به فاصله گذاری ایمان داشته باشیم.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: فاصله گذاری اجتماعی در شرایط واقعی دست یافتنی تر است اما در جایی که رعایت فاصله مقدور نیست ماسک در خط اول قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ویروس کرونا در پاییز و زمستان بیشتر است، اظهار کرد: با توجه به کاهش دمای هوا مردم درهای خانه و محیط کار می‌بندند و این کار از تهویه مناسب هوا جلوگیری می‌کند.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تهویه هوای محیط بسیار اهمیت دارد و سردی هوا نباید باعث غفلت از این مساله شود.