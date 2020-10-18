آلبوم مولودی خوانی فرزندان خلیفه میرزا آغه غوثی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، رئیس حوزه هنری استان کردستان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک ربیع‌الاول، گفت: ماه ربیع به واسطه فرخنده میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) بهترین فرصت برای تقویت جنبه‌های وحدت آفرین جامعه مسلمانان حول وجود مبارک آن حضرت است.

امین مرادی ادامه داد: در عصر حاضر و با نگاهی به توطئه‌ها و دشمنی‌هایی که برعلیه دین مبین اسلام به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد، این ایام بهترین فرصت است تا با تقریب دل‌ها با هر گونه گرایش مذهبی ذیل دین مبین اسلام، تلاش‌های توطئه گران را در مسیر ایجاد نفاق ناکام گذاریم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که می‌فرمایند: آن کس که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می‌دهد و به بهانه مذهب، می‌خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن است، چه بداند، چه نداند، عنوان کرد: شیعه و سنی به حکم قرآن با هم برادرند و تقویت این برادری و وحدت باعث عزت و اقتدار جامعه اسلامی می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در خصوص آلبوم «‌ذکر و دف»، گفت: این آلبوم به همت حوزه هنری استان کردستان به مداحی خلیفه عبدالرحمان غوثی به دو زبان فارسی و کردی با صدابرداری چیا زرگر در استودیو مهر حوزه هنری کردستان با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری مصادف با ماه ربیع‌الاول و در آستانه سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ایام هفته وحدت منتشر و در اختیار علاقه مندان به موسیقی در سراسر ایران قرار گرفته است.

مرادی بیان کرد: در این آلبوم که پنجمین آلبوم رسمی خلیفه عبدالرحمان غوثی است، ۱۱ قطعه موسیقایی عرفانی با مدت زمان ۵۰ دقیقه منتشر شده است.

وی ادامه داد: آغاز این آلبوم‌، «‌سلام و صلوات بر حضرت ختمی مرتبت» بوده و با «‌یار عه لی مولا» به پایان می‌رسد و در برگیرنده قطعاتی با عناوین «‌دل من» و «یارسول الله» اشعاری از ماموستا ملأ محمود مفتی متخلص به بیخود از شاعران و عارفان نامی کردستان، قطعات «‌باران بارانه»، «‌یارعه لی مولا» و «‌ره شه ره شه» از آثار خلیفه میرزا آغه غوثی، قطعه «ای جان» از سروده‌های انوری ابیوردی، قطعه «پریشان» از اشعار ماموستا سافی، «باخی گولان» برگرفته از اشعاری از حافظ و وفایی و قطعه خانقاهی «الله، حه‌ی الله» است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با قدردانی از مرکز موسیقی حوزه هنری در راستای حمایت از انتشار این آلبوم، گفت: خلیفه عبدالرحمان غوثی فرزند زنده یاد استاد خلیفه میرزا آغه غوثی‌، مداح و دف نواز (موسیقی عرفانی) در سال ۱۳۴۱ در سنندج دیده به جهان گشود و زیر نظر پدر خود به فراگیری دف نوازی، مداحی، مولودی خوانی و سلوک طریقت قادریه پرداختند.

وی افزود: حضور در فستیوال‌های مختلف داخلی و خارجی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، امارات، مراکش، پوبابان آمریکای جنوبی، کلمبیا، اکوادور، پرو، پاناما، اسکاتلند، انگلیس، بنگلادش، ترکیه، عراق و سازمان یونسکو در کنار چندین دوره جشنواره موسیقی فجر، ذکر و ذاکرین، نوای‌رحمت، هفت اورنگ، رضوی، سوره، و داوری چندین دوره جشنواره دف نوای رحمت، موسیق جوان و مقامی و کسب چندین عنوان برتر از سوابق هنری استاد غوثی محسوب می‌گردد.

مرادی ادامه داد: گروه خلیفه غوثی به سرپرستی زنده یاد استاد خلیفه میرزا آغه غوثی بنیان نهاده شد و در طول بیش از نیم قرن در زمینه تصوف و طریقت قادریه کسنزانی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این آلبوم در کنار خلیفه عبدالرحمان غوثی، خلیفه علیرضا غوثی (برادر)، عرفان غوثی (فرزند استاد عبدالرحمان غوثی) و میلاد جوانمردیان (نوه زنده یاد خلیفه میرزا آغه‌غوثی) گروه دف نوازی را تشکیل داده‌اند.

مرادی گفت: علاقمندان برای تهیه این آلبوم می‌توانند به حوزه هنری کردستان واقع در خیابان شهید تعریف، پایین‌تر از بیمارستان شهید قاضی مراجعه کنند.

وی گفت: حوزه هنری استان کردستان یکی از اولویت‌های خود را حمایت از موسیقی اصیل بومی قرار داده است و تاکنون در این راستا چندین آلبوم از جمله آلبوم «‌کوسالان»، «‌دَریاب و دُریاب»، «‌هه‌ناری»، «‌سمفونی هه‌ورامان» را منتشر کرده است و در حال حاضر کارهای اولیه برای انتشار چندین آلبوم جدید را فراهم‌کرده است.