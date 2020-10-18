تبدیل شبکه فشار ضعیف برق الیگودرز به کابل خودنگهدار تا پایان مهر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با همکاری گروه‌های اجرایی و نظارتی پروژه تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خود نگهدار در الیگودرز تکمیل می‌شود.

وی، اظهار داشت: حدود هشت کیلومتر از فشار ضعیف باقی مانده در سطح شهرستان الیگودرز با کابل‌های خود نگهدار، با اعتبار یک میلیارد تومان اصلاح و بهینه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه برنامه ریزی شده که تبدیل سیم مسی و آلومینیومی به کابل خود نگهدار در استان لرستان در آبان ماه افتتاح شود، لذا به منظور تکمیل پروژه از ۲۲ مهر تا پایان مهر ماه با حضور بیش از ۱۰ گروه اجرایی و نظارتی شبکه باقیمانده الیگودرز به کابل خود نگهدار تبدیل می‌شود.

خودنیا، گفت: این طرح علاوه بر نوسازی شبکه، دارای مزایایی از قبیل ایمنی بالا، حذف برق‌های غیر مجاز، زیبایی دیداری شبکه، کاهش تلفات و کاهش خاموشی‌ها و انرژی توزیع نشده شبکه برق است.

وی با بیان اینکه گروه‌های اجرایی و نظارتی متشکل از ۸۰ نفر هستند، تصریح کرد: گروه‌های عملیاتی از بروجرد، دورود، ازنا به همراه پنج اکیپ از الیگودرز در این طرح جهادی مشارکت خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: این طرح جهادی پس از تقسیم کار، تحویل تجهیزات و توجیه همکاران با رعایت همه موارد فنی، ایمنی و بهداشتی آغاز و تا پایان مهره ماه خاتمه خواهد یافت.