محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به ثبت واکسن ویروس HTLV-۱ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر مونا کبیری دکتری تخصصی نانوفناوری دارویی و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق شد اختراع خود را که در زمینه تولید واکسن پپتیدی چندگانه علیه ویروس HTLV-۱ است در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا USPTO به ثبت بین المللی برساند.

پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره واکسن پپتیدی چندگانه علیه ویروس HTLV-۱ گفت: تاکنون هیچ واکسن مؤثری علیه ویروس HTLV-۱ تولید نشده است و ما توانستیم برای اولین بار با استفاده از تمامی اپی توپ های ایمنی زای ویروس HTLV-۱، فرمولاسیون واکسن پپتیدی چندگانه را به صورت نوترکیب طراحی و تولید کنیم.

وی افزود: از طرفی با انکپسولاسیون آن درون نانوکریرهای پلیمری و به کارگیری نانوادجوانت های سنتزی، میزان ایمنی زایی و کارایی فرمولاسیون پروتئینی تخلیص شده را افزایش دهیم.

کبیری خاطرنشان کرد: با ارزیابی میزان آنتی بادی ها و سایتوکاین های تولید شده در مدل حیوانی مشخص شد که واکسن پپتیدی چندگانه میزان پاسخ های ایمنی زای بسیار بیشتری نسبت به فرمولاسیون های پپتیدی متشکل از یک یا دو اپی توپ ویروسی تولید می کند.

وی با بیان اینکه ویروس ( HTLV-۱) لنفوتروپیک سلول T انسانی تیپ یک رترویروسی است که سلول های T انسانی را درگیر می کند و باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها در انسان می شود افزود: از شایع ترین بیماری های ایجاد شده توسط این ویروس در انسان می توان به لوکمی‌_لنفومای سلول T بالغین (ATL) و پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال گرمسیری (TSP) اشاره کرد.

این محقق افزود: شیوع این ویروس در مناطق اندمیک از قبیل ایران بالا است و راه های انتقال آن مانند ویروس HIV است.

کبیری یادآور شد: این ثبت اختراع، حاصل تلاش های تیم تحقیقاتی به ویژه راهنمایی دکتر مجتبی سنکیان بوده است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) فایل شد و در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به چاپ رسید. در نهایت نیز به صورت US Patent گرنت شده در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ میلادی با شماره ۱۰۷۸۰۱۵۹به ثبت رسیده و گرنت شد.