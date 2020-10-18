امین کلاته در گفتگو با مهر اظهار کرد: طبق جلسات برگزار شده تصمیم بر آن شد تا قیمت ماسک را در خراسان شمالی ۹۰۰ تومان تعیین کنیم تا مردم با سهولت بیشتری بتوانند ماسک تهیه کنند.

رئیس کمیسیون توزیع اقلام بهداشتی ستاد کرونا خراسان شمالی بیان داشت: بر این اساس با تولیدکنندگان مد نظر تفاهم انجام دادیم تا بدون کاهش کیفیت ماسک و با کم کردن قیمت تمام شده، ماسک ۹۰۰ تومانی به بازار عرضه شود.

وی افزود: به این ترتیب توزیع ماسک‌های قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار استان از دو روز گذشته آغاز شده است.

کلاته با اشاره به اینکه توزیع این محصول در روستاها نیز انجام شده، ادامه داد: برای توزیع در سایر نقاط استان، اصناف، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های عرضه محصولات پزشکی مد نظر قرار دارند.

رئیس کمیسیون توزیع اقلام بهداشتی ستاد کرونا خراسان شمالی گفت: در شهرستان بجنورد برخی از داروخانه‌ها به بهانه‌هایی از قبیل عدم نیاز به ماسک‌های ۹۰۰ تومانی از خرید این ماسک‌ها جهت توزیع در داروخانه‌ها امتناع کرده‌اند.

وی در پایان گفت: این در حالی است که هماهنگی‌های مورد نیاز با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی انجام و اطلاع رسانی‌ها صورت گرفته اما داروخانه‌ها از توزیع این ماسک‌ها ممانعت می‌کنند.