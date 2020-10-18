انهدام ۲۸ باند سرقت در همدان/رسانه ها هوشیارانه وارد عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سلمان امیری ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروی انتظامی از مردم، برای مردم و در جهت خدمتگزاری به مردم قدم بر می‌دارد، عنوان کرد: در نیروی انتظامی باب شهادت باز است و بارها شاهد بوده‌ایم که در درگیری با ناامن کنندگان اجتماع و کسانی که به دنبال به خطر انداختن امنیت مردم بوده‌اند، نیروی خدوم انتظامی به شهادت رسیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تمامی نیروی‌های انتظامی مجاهدانه و قاطعانه پای کار هستند، اظهار کرد: همه ما این روزها، امنیت را مدیون شهدا هستیم و به کوری چشم دشمنان این نظام تا آخرین نفس با این دشمنان مقابله می‌کنیم و نمی‌گذاریم کوچک‌ترین خللی در انسجام و امنیت در کشورمان وارد شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز ما است، عنوان کرد: در این زمینه برخورد قاطعانه و قانونمندانه ای را پیش گرفته‌ایم و خوشبختانه شاهدیم که همکاران ما در دارالمومنین همدان نیز پای کار هستند تا بتوانیم امنیت خوب و پایداری را برای مردم رقم بزنیم.

سردار امیری با تاکید بر اینکه امنیت، موضوعی بین بخشی است، عنوان کرد: اگر حضور و مشارکت مردم، همکاری اصحاب رسانه، تشخیص سریع و دشمن شناسی صحیح و درک مشترک از دشمن واحد وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم امنیت را شاهد باشیم و این روزها که امنیت عمومی و اجتماعی را در سطح جامعه شاهدیم، نتیجه همین همکاری‌ها و مشارکت‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه باید همه دست به دست هم دهیم و برای رشد و شکوفایی مجموعه کشورمان تلاش کنیم، اضافه کرد: در سایه این همکاری‌ها آن هم فارغ از سلیقه‌ها و افکار و نگرش‌ها است که می‌توانیم در حوزه‌های تعاملی ورود پیدا کنیم و امنیت را رقم بزنیم.

سردار امیری از وجود فضای همدلی بین مسئولین استان همدان نام برد و گفت: نقش اصحاب رسانه در این مسیر، بی بدیل است و شما اصحاب رسانه می‌توانید چراغ راهنما بوده و نقش مؤثری در عرصه آگاهی بخشی ایفا کنید.

وی خطاب به فعالان رسانه استان همدان بیان کرد: نیاز است با هوشمندی وارد کار شوید و در مسیر بالا بردن سطح آگاهی‌های مردمی قدم بردارید چراکه بررسی‌های علمی ما در نیروی انتظامی ثابت کرده هر چه آگاهی و دانش مردم در زمینه‌های انتظامی ارتقا یابد، با میزان جرایم کمتری مواجه خواهیم بود.

نباید از نقش آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری آسیب‌های اجتماعی غافل بود

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه شعار هفته ناجا، «با هم برای امنیت و سلامت» نام گرفته است، افزود: در این زمینه نباید از نقش آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری آسیب‌های اجتماعی غافل بود، یعنی همان نقشی که اصحاب رسانه می‌توانند به خوبی آن را عملی سازند.

سردار امیری با بیان اینکه در دنیا هیچ نظام سیاسی وجود ندارد که مانند جمهوری اسلامی، اقداماتش عادلانه و بشردوستانه باشد، گفت: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی وارده بر کشورمان نیز به سبب همین‌ها است و حال زمان آن رسیده تا در مسیر ارتقای امیدواری مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداریم و هنرمندانه و هوشمندانه به انعکاس مطالب بپردازیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود به انتظارات نیروی انتظامی از اصحاب رسانه استان همدان اشاره کرد و گفت: نیاز است تا در زمینه اعتیاد و مواد مخدر به عنوان مادر سایر جرایم، بیشتر قلم زده شود تا شاهد ارتقای سطح آگاهی‌های مردمی در این مسیر باشیم.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: از سویی می‌توان در زمان انعکاس اخبار مربوط به جرایم و سرقت‌ها، مطالب آموزشی را به مردم پیشنهاد داد و سطح آگاهی‌های آنها را در مسیر پیشگیری ارتقا بخشید.

سردار امیری با اشاره به اینکه برخی از خبرها التهاب را در جامعه تزریق و کاهش ضریب احساس امنیت را در پی دارند، از اصحاب رسانه خواست تا در این مسیر هوشیارانه وارد کار شوند.

وی اصحاب رسانه را مطلع نسبت به موضوعات کف جامعه خواند و افزود: ما موضع منفی نسبت به رسانه‌ها نداریم و با اصحاب رسانه هدف واحدی با نام امنیت مطلوب را در پیش گرفته‌ایم و از شما می‌خواهیم تا رویکرد آموزشی و آگاهی بخشی مردمی را در زمینه‌های مختلف ترافیکی، امنیتی و غیره در پیش بگیرید.

سردار امیری با بیان اینکه در طول هفته نیروی انتظامی ۸۰ برنامه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا تغییراتی در برنامه‌هایمان داریم که از جمله برنامه‌های برگزار شده در طول این هفته می‌توان به تجدید پیمان با آرمان‌های امام (ره)، رهبری و شهدا، تکریم و تجلیل از بازنشستگان ناجا، برگزاری میزگردهای علمی و هم اندیشی، پخش تیزر و عکس نوشته‌ها با رویکردهای آموزشی، دیدار و گفتگوهای مردمی در قالب سامانه ۱۹۷ در طی سه مرحله، برگزاری جلسات با شورای اجتماعی محلات و گروه‌های مردمی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: برای ارتقای معرفت دینی و روحیه جهادی ولایت مداری، ارتقای خدمات معیشتی نیروی انتظامی، تقویت و اشراف بر بانک‌های اطلاعاتی، ارتقای کمی و کیفی خدمات انتظامی و پیشگیری، اقدامات مقابله‌ای با قاچاقچیان، اقدامات و مبارزه قاطعانه و قانون مندانه در جرایم خشن، کاهش تصادفات و میزان جان باختگان در این زمینه، توسعه و تحقق پلیس هوشمند و مواردی از این دست را در پیش گرفته‌ایم.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به بخشی از فعالیت‌های مجموعه ناجا طی امسال از اجرای ۴ هزار و ۷۷۲ طرح عملیاتی، موضوعی، حجمی و منطقه‌ای توسط مجموعه انتظامی استان خبر داد و گفت: انهدام ۲۸ باند سرقت و افزایش ۱۷ درصدی در این زمینه به علاوه دستگیری ۱۸۸ سارق حرفه‌ای از دیگر اقدامات ناجا بوده است.