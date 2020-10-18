به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نمونه انتظامی شرق استان تهران که به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی برگزار شد، با اشاره به اینکه نیروهای خدوم انتظامی و نظامی با تمام وجود از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند اظهار داشت: ناجا برای برقراری امنیت و حفظ آرمان‌های نظام و انقلاب بهترین خدمات را تاکنون ارائه کرده است.

عزیزی با اشاره به اینکه تحریم‌های ناجوانمردانه فشار سنگین اقتصادی و معیشتی را بر مردم وارد آورده است گفت: نیروی انتظامی همواره در کنار مردم است و تلاش می‌کند در شرایطی که دشمنان قسم خورده نظام تلاش دارند با تحمیل تحریم‌های ناجوانمردانه و افزایش فشار اقتصادی، و ایجاد آشوب در اطراف کشور، امنیت ایران اسلامی را خدشه دار کنند، در برابر هجمه‌ها ایستادگی کند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران بیان داشت: پلیس به عنوان نهادی اجتماعی بیشترین تعامل را با مردم و همه سازمان و دستگاه‌ها دارد و در همین راستا هفته نیروی انتظامی فرصت خوبی است تا خدمات پلیس بیش از هر زمان دیگری به اطلاع عموم مردم برسد.

وی عنوان داشت: همکاران ما شبانه روز تلاش می‌کنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه و امنیت مطلوب را برای آنها برقرار کنند که تا حد زیادی هم موفق بوده‌اند که در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نیل به پلیس در تراز جمهوری اسلامی گام برداشته و در این مسیر، با اخلاص و صادقانه تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در مقابله با کرونا، خود را در کنار سربازان سلامت می‌بیند و تلاش دارد با تمام قوا، جامعه را از معرض آلودگی حفظ کند. گفت: امروز پلیس اسلامی افتخار می‌کند که برای دفاع از امنیت مردم شبانه روز تلاش می‌کند و بهترین لحظات برای ما زمانی است که بتوانیم گره‌ای از مشکلات شهروندان باز کرده و آنها را خوشحال کنیم.





