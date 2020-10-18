بایدن و ترامپ بر تجزیه عراق اتفاق نظر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، عدی حاتم شعلان نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق در سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا و جو بایدن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در همه چیز با هم اختلاف نظر دارند، جز در پرونده تجزیه عراق و ضرر رساندن به منافع آن.

وی افزود: ترامپ و بایدن در بیشتر موضوعات با هم اختلاف نظر دارند و این کاملاً مشخص است؛ اما هر دو بر تجزیه عراق و زیان رساندن به منافع آن اتفاق نظر دارند. آمریکا طرح مخرب در عراق دارد و در راستای دامن زدن به مشکلات آن و از هم پاشیدن عراق از طریق دامن زدن به مشکلات طایفه‌ای حرکت می‌کند.

این نماینده عراقی بیان کرد: برنده شدن ترامپ یا بایدن در انتخابات آتی به مفهوم تغییر نگرش آنها در قبال عراق نخواهد بود و طرح هر دو درباره عراق یکسان است و آن آسیب رساندن به منافع ملت عراق و باقی نگه داشتن آن در هرج و مرج و بحران است.

شعلان تاکید کرد: آمریکا بر سر تعهداتش باقی نمی‌ماند و در این زمینه صادق نیست و شواهد تاریخی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اینکه برخی فکر می‌کنند که در صورت پیروزی بایدن تغییری در سیاست آمریکا رخ خواهد داد، اشتباه است. وی صاحب طرح تجزیه عراق است.

وی درباره خروج نظامیان آمریکایی هم گفت: مصوبه پارلمان تکلیف را مشخص کرده است و اجرای آن به دولت عراق مربوط می‌شود.