صنایع و معادن گلستان تنها۱۸درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید جعفری بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهارکرد: بار بستری بیماران کرونایی تا اوایل خردادماه در گلستان یکی بود اما از بعد از خرداد مبتلایان شهرها بیش از روستاها شد که این امر نشان می‌دهد کمیته‌های سلامت در روستاها به وظایف خود خوب عمل کردند.

وی افزود: از اول شهریور ماه تا اوایل هفته گذشته سه پارامتر رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری در استان بررسی شد و بررسی‌ها نشان داد ۵۰ درصد مردم گلستان پروتکل‌های بهداشت فردی را رعایت کرده که این رقم در کشور ۴۲ درصد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: ۴۸ درصد مردم از ماسک استفاده کرده و در ۴۷ درصد شیوه نامه‌ها توسط مردم استان رعایت می‌شود.

جعفری با بیان اینکه در صنایع و معادن (کارگاه‌ها و کارخانه و غیره) وضعیت رعایت پروتکل‌ها بسیار پایین است، ادامه داد: ۲۵ درصد فعالان این بخش بهداشت فردی را رعایت کرده، ۲۴ درصد از ماسک استفاده می‌کنند و در مجموع تنها ۱۸ درصد پروتکل‌ها در این بخش رعایت می‌شود.

وی اضافه کرد: ورود مسافران به استان و اجرای برنامه‌های مختلف توسط ادارات بدون رعایت فاصله فیزیکی از چالش‌های پیش روی استان است که باید تصمیماتی در این بخش‌ها گرفته شود.

جعفری گفت: عدم خدمات دهی به افراد فاقد ماسک، محدودیت تردد در تفرجگاه‌ها و غیره می‌تواند جلوی گسترش کرونا را بگیرد.