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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد؛

راه‌اندازی آزمایشگاه دوم تشخیص کرونا در شهرستان دورود

راه‌اندازی آزمایشگاه دوم تشخیص کرونا در شهرستان دورود

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از راه‌اندازی آزمایشگاه دوم تشخیص کرونا در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه راه اندازی آزمایشگاه دوم تشخیص کرونا در شهرستان دورود در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: برای راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه اعتبار ۲۰ میلیارد ریال تخصیص پیدا کرد.

وی، گفت: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود ساختمان و نیروی انسانی این آزمایشگاه را تأمین خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه این آزمایشگاه پس از راه اندازی، نمونه‌های ارسالی از شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز و دورود را آنالیز و پاسخ خواهد داد، افزود: همچنین اعتبار خریداری کیت‌های نمونه برداری از کرونا برای مدت دو هفته در اختیار معاونت بهداشت قرار خواهد گرفت.

وی، بیان داشت: تأمین و دپوی داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی طبق روال چند ماه گذشته، ساماندهی وضعیت متخصصین مورد نیاز بیماران کرونایی بستری، مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، پرداخت بخش دیگری از مطالبات پزشکان و نیروهای شرکتی از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین، بر تلاش بیشتر معاونین دانشگاه به ویژه معاونین بهداشت، درمان، غذا و دارو و آموزش به بررسی مشکلات و برون رفت بحران کرونا تأکید کرد.

کد مطلب 5050612

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