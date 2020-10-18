به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه راه اندازی آزمایشگاه دوم تشخیص کرونا در شهرستان دورود در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: برای راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه اعتبار ۲۰ میلیارد ریال تخصیص پیدا کرد.

وی، گفت: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود ساختمان و نیروی انسانی این آزمایشگاه را تأمین خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه این آزمایشگاه پس از راه اندازی، نمونه‌های ارسالی از شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز و دورود را آنالیز و پاسخ خواهد داد، افزود: همچنین اعتبار خریداری کیت‌های نمونه برداری از کرونا برای مدت دو هفته در اختیار معاونت بهداشت قرار خواهد گرفت.

وی، بیان داشت: تأمین و دپوی داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی طبق روال چند ماه گذشته، ساماندهی وضعیت متخصصین مورد نیاز بیماران کرونایی بستری، مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، پرداخت بخش دیگری از مطالبات پزشکان و نیروهای شرکتی از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین، بر تلاش بیشتر معاونین دانشگاه به ویژه معاونین بهداشت، درمان، غذا و دارو و آموزش به بررسی مشکلات و برون رفت بحران کرونا تأکید کرد.