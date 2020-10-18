۴۵ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهارکرد: همه ما در نیروی انتظامی به خدمت‌گذاری به مردم در لباس پلیس و سربازی انقلاب افتخار می‌کنیم.

فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در لایه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی تا داخل شهرها ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم دارد، بیان‌کرد: از هفته ناجای سال گذشته تا به امروز بیش از ۷۲ تن کشفیات انواع مواد مخدر در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم.

فرشید با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۴۵ تن انواع مخدر در خراسان‌جنوبی کشف شده است، ادامه‌داد: بسیاری از جرائم و ناهنجاری‌ها ریشه در مواد مخدر دارد و از این جهت مبارزه با این پدیده را یک اولویت می‌دانیم.

وی گفت: اهمیت این میزان کشف با توجه به این نکته مشخص می‌شود که کشف مواد مخدر نیازمند طراحی‌های اولیه، برآورده‌های اطلاعاتی و عملیاتی از نقاط کویری تا درون شهرها را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز ۵۷ نفر کاهش کشته‌های ناشی از تصادفات در سطح محورهای مواصلاتی و معابر شهری خراسان‌جنوبی را داریم که بسیار ارزشمند است.

فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده طی سال جاری در استان بوده که این موضوع با همکاری پلیس اطلاعات، امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است.