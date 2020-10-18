به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: امنیت از وظایف اصلی و اساسی مسئولان است و شیوع کرونا نباید ما را از این وظیفه مهم بازدارد.

وی با اشاره به عملکرد موفق نیروی انتظامی استان بوشهر در تأمین امنیت، بیان کرد: سلامت و امنیت دو نعمت مهم برای هر فرد و جامعه هستند و جوامعی که ناامنی دارند قدر امنیت را می‌دانند.

استاندار بوشهر بیان کرد: جایگاه مطلوب استان بوشهر در زمینه جرایم مختلف، نشان از تلاش بی وقفه تلاشگران نیروی انتظامی در استان است و این استان از نظر تأمین امنیت و برخورد با ناامنی جایگاه مثبت و قابل قبولی دارد.

گراوند با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در توسعه امنیت گفت: امنیت یک نیاز ضروری بشر بوده و انبیا هم از آن غفلت نکردند و در آیات و روایات ائمه هم به اهمیت امنیت اشاره شده است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه باید قدردان امنیت در کشور باشیم، اضافه کرد: بوشهر استانی است که در حوزه مرزی و داخلی، ارتباط مستقیم و نزدیکی با امنیت کشور دارد.

گراوند گفت: بوشهر فقط تأمین کننده امنیت داخل استان نیست و اقداماتی که نیروی انتظامی با همکاری سایر اعضا شورای تأمین انجام می‌دهند مایه افتخار کشور و نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست از فرشید فتحی، امیر گرد و غلامرضا اسدی به عنوان سه خیر امنیت‌ساز استان بوشهر تجلیل شد.

در استان بوشهر ۲۲۸ خیر امنیت ساز شناسایی و ۲۴۰ میلیارد ریال کمک برای تأمین امنیت در استان جمع آوری شده است.