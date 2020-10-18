فوت ۲۵۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ حال ۴۷۴۴ نفر وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه ۲۷ مهر ۹۹، با اشاره به شناسایی ۳۸۹۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور، گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۳۰ هزار و ۳۸۰ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۰ هزار و ۳۷۵ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون ۴۲۷ هزار و ۴۰۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند و ۴۷۴۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته وی، تا کنون چهار میلیون و ۵۱۱ هزار و ۱۵۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی گفت: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

لاری افزود: استان‌های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.