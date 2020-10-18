به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در مراسم تودیع و معارفه معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه تاکید کرد: اولویت نخست و مهمترین مسئله پیش روی امروز وزارت صمت موضوع بازار است.

معاون وزیر صمت گفت: مسئولیت اصلی بازار در وزارت صمت نیز با معاونت بازرگانی داخلی است و با توجه به سوابق و تجربیات قبلی آقای قبادی جای امیدواری است که امور بیش از پیش بهبود یابد.

وی افزود: پیچیدگی‌های تنظیم بازار در شرایط حاضر و با لحاظ همه جوانب و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، باید انجام شود و در همین راستا هماهنگی جامع بین بخش‌ها و حتی بین دستگاه‌های مختلف و حوزه نظارتی و اصناف یک ضرورت غیر قابل انکار است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به ضرورت تکمیل و راه‌اندازی همه سامانه‌های مربوط به لجستیک و توزیع در بخش بازرگانی کشور، گفت: متولی این موضوع معاونت بازرگانی داخلی است که باید در این خصوص همت بیشتری به خرج دهد و اقدامات قبلی هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

زرندی افزود: ارتباط مؤثر و تنگاتنگ معاونت بازرگانی داخلی با اصناف در روند تنظیم بازار بسیار گره‌گشا است.

وی اضافه کرد: شفاف‌سازی رویه‌ها یکی از ملزومات کاری معاونت بازرگانی داخلی است و با توجه به تأکیدات ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید موضوع بازار با نگاه جدید و با اولویت کاهش آسیب به اقشار ضعیف در دستور کار معاونت بازرگانی داخلی قرار گیرد.

گفتنی است؛ با حکم علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه منصوب شد.