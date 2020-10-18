نیاز پایگاههای انتقال خون کهگیلویه وبویراحمد به تمام گروههای خونی

رستم حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پایگاه‌های ما در شهرهای یاسوج، دهدشت و گچساران در ساعات تعیین شده و با رعایت کامل شرایط پروتکل‌های بهداشتی آماده دریافت خون از مراجعین هستند.

حسن زاده تصریح کرد: در همین راستا پایگاه یاسوج از ساعت ۸ تا ۱۳ و پایگاه‌های گچساران و دهدشت از ساعت‌های ۸:۳۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه آماده پوشش مراجعین هستند.

وی با اشاره به سنجش متقاضیان اهدای خون از طریق فرم اطلاعات فعلی فرد، اظهار کرد: بر اساس چندین شاخص آمادگی و امکان اهدای خون توسط افراد سنجیده می‌شود.

حسن زاده تصریح کرد: همچنین استان در آمارها، پوشش ۶۱ درصدی اهدا کنندگان مستمر را با میانگینی فراتر از کشور در اختیار دارد.

حسن زاده با اشاره به شرایط شیوع کرونا و اتخاذ تدابیر بهداشتی در خون گیری ها، گفت: در همین راستا با رعایت تمام موارد بهداشتی فرایند خون گیری از متقاضیان انجام می‌شود.