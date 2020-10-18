مواکب دزفول بیش از ۳۰ میلیارد ریال به نیازمندان اهدا کردند

خلیل ذبیح الله زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مواکب شهرستان دزفول بر اساس فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر کمک‌های مؤمنانه، به یاری نیازمندان شتافتند.

وی افزود: این مواکب در ایام محرم و صفر بیش از ۳۰ میلیارد ریال در قالب تأمین و توزیع بسته‌های بهداشتی (پویش موکب سلامت)، بسته‌های معیشتی (پویش مهر اربعین) و بسته‌های نوشت افزار (پویش موکب مهربانی) به نیازمندان کمک کردند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان دزفول عنوان کرد: طبخ و توزیع ۴۶ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم، ۲۴ هزار عدد کلوچه محلی، کمک هزینه خرید جهیزیه و اهدای لوازم منزل به نیازمندان از دیگر اقدامات انجام شده در ماه‌های محرم و صفر بوده است.

ذبیح الله زاده به مشارکت مردم در توسعه حرم مطهر حسینی اشاره کرد و گفت: عموم مردم شهرستان دزفول می‌توانند برای مشارکت در فیض توسعه حرم مطهر حسینی صحن حضرت زینب (س) نذورات نقدی خود را واریز کنند.

وی اضافه کرد: همچنین شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به محل ستاد به آدرس دزفول، خیابان انقلاب، مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه و یا با شماره تماس ۴۲۲۴۱۱۵۰ و شماره همراه ۰۹۱۶۷۸۳۶۰۱۹ تماس بگیرند.