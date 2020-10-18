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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

رئیس سازمان صمت مازندران:

۱۴۰ واحد متخلف عرضه کالای قاچاق در مازندران شناسایی شدند

۱۴۰ واحد متخلف عرضه کالای قاچاق در مازندران شناسایی شدند

ساری- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از شناسایی ۱۴۰ واحد متخلف در زمینه عرضه کالای قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینقلی قوانلو با بیان اینکه در شش ماهه نخست سالجاری ۱۴۰ واحد متخلف در زمینه عرضه کالای قاچاق در مازندران شناسایی شدند، افزود: طرح دائمی نظارت ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سراسر استان در حال اجرا است.

وی گفت: در راستای اجرای همین طرح در ۶ ماه نخست سال جاری چهار هزار و ۱۵۰ مورد بازرسی هدفمند در حوزه مقابله با قاچاق از واحدهای صنفی، تولیدی و مراکز پخش و محل نگهداری کالاها صورت گرفته که منجر به شناسایی ۱۴۰ واحد متخلف شده است.

وی با اشاره به اینکه برای این واحدها پرونده تخلف به ارزش بیست و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال تشکیل شده است از ارجاع این پرونده‌ها به شعب تعزیرات حکومتی خبر داد.

وی در پایان یاد آور شد: شهروندان مازندرانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از عدم رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای صنفی، احتکار، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کالا، عدم درج قیمت و… مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه این سازمان اعلام کنند.

کد مطلب 5050636

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