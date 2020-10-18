مدافعان حرم، پرورش یافته مکتب امام حسین (ع) وهیات مذهبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئات مذهبی کشور گفت: جنگیدن در دیار غربت به عشق اهل‌بیت علیهم‌السلام آن هم درحالی‌که کشور به‌ظاهر در حال جنگیدن نیست و به مرزهای آن تجاوزی نشده کار مردان غیوری است که غریبانه جز به شهادت در راه به چیز دیگری نیندیشیده‌اند. شهدای مدافع حرم هرگز برای این که دیده شوند یا از آن‌ها به‌عنوان قهرمان یاد کنند نجنگیده‌اند. آن‌ها خالصانه جان خویش را در راه خدا فدا کردند؛ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد...امروز اگر کشور اسلامی ما عزتی در منطقه دارد اگر دست دواعش و تکفیری‌های خون‌خوار حتی نزدیک به مرزهای ما نشده اگر طاغوت بزرگی همچون آمریکا همواره از اقتدار این نظام در هراس است همه به برکت خون شهدای مدافع حرم است.حال خانواده‌های معزز شهدای مدافع حرم را کسی درک نخواهد کرد چنانکه درک مقام و جایگاه واقعی شما نیز کار هر کسی نیست.

وی ضمن کرنش، تعظیم و تکریم در مقابل صبر و استقامت خانواده های مدافع حرم افزود: آرزو می‌کنم که مقام این شهدای بزرگ آن چنان که هست به جهانیان شناسانده شود و همچنین از گروه تفحص درخواست دارم تا شهید شاخص هیئات مذهبی و رئیس شورای هیئات مذهبی بهشهر را که جان خود را به همراه شهدای تازه تفحص شده خان طومان فدای دفاع از حرم و امنیت ایران اسلامی نمود ، با تلاش مضاعف پیدا و کشف کنند.

نوشادی ادامه داد: سردار حسینی و هیاتی ما شهید کابلی، در شورای هیئت‌های مذهبی سطح کشور در زمینه جنگ نرم و فرهنگی تلاش داشت و اندیشه، اندوخته و سرمایه ارزنده‌ای برای ترویج و گسترش سیره امام حسین(علیه السلام) فراهم می‌کرد.

وی به برخی از ویژگی‌های اخلاقی این شهید اشاره کرد و گفت: به منظور بسط و گسترش ایده، افکار و اعتقاد شهید کابلی و فراگیر کردن ویژگی و گفتمان این شهید در دشمن ستیزی و ولایتمداری که به عنوان مدافع حرم در خان‌طومان مجاهدت داشته و درجه رفیع شهادت رسید این شهید بزرگوار، شهید شاخص هیئات مذهبی کشور در سال ۹۵ انتخاب شد.انتشار وصیت نامه، زندگی‌نامه و سجایای اخلاقی شهید کابلی می‌تواند برای جامعه و هیات‌های مذهبی کشور الگو قرار گیرد و برای تحقق این امر از هیچ تلاشی دریغ نداریم.

نوشادی بیان کرد: معتقدیم هیئت‌های مذهبی کارکرد منحصر به فردی دارد و ایجاد عزت و غرور ملی از دریچه هیات‌های مذهبی با راهبرد دشمن ستیزی و ولایتمداری در زمره کارکرد انحصاری هیات‌های مذهبی قرار دارد و همگان نیک میدانند مدافعان حرم پرورش یافته مکتب امام حسین (ع ) و از بستر مجالس و هیئات مذهبی می باشند.به گروه تفحصی که پیکر این عزیز را کشف کنند و باعث تسلی خانواده ایشان شوند از طرف شورای هیئات مذهبی و به نمایندگی ۹۰ هزار هیئت مذهبی، هدیه ۳ روز اقامت در جوار آستان امام مهربانیها تقدیم می شود.