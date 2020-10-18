تحریر خاطرات ۸ سال دفاع مقدس به قلم دانش آموزان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش بانشی در جلسه‌ای با حضور کارشناس مسئولان و کارشناسان فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی و مدیران کانون‌های فرهنگی تربیتی استان از طریق وبینار اعلام کرد: پرداختن به دفاع مقدس نقشی الگویی برای تمامی نسل‌ها در همه عرصه‌ها دارد و تبیین زوایای این رخداد مهم موجب ترویج فرهنگ ایثار و ایستادگی در مقابل دشمنان می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت: ما از دفاع مقدس، ایثارگری، فداکاری، فرهنگ شهادت و ایثار زیاد کتاب نوشته و بیان شده است، اما اگر بخواهیم فرهنگ ایثار، شهادت، فرهنگ دفاع و مقاومت در جامعه ما رشد پیدا کند، نوشتن کتاب و روایتگری را باید از مدارس شروع کنیم.

بانشی گفت: برای انتقال واقعیت جنگ کارهایی انجام شده است اما هنوز جای کار دارد، نسل امروز با نسل آن زمان بسیار متفاوت است، آن روز نسل ما باید در جبهه‌های جنگ علیه باطل با اسلحه می‌جنگید اما نسل امروز با درک رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در زمان جنگ، در زمینه علمی باید پیشتاز باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش فارس افزود: با تاکید بر انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس گفت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ما با دست خالی جنگیدیم و پیروز شدیم و امروز پیشرفت‌های زیادی کردیم و ایران در بخش‌های مختلف دفاعی و موشکی به موفقیت‌های زیادی رسیده است و باید رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس برای نسل جوان به خوبی بازگو شود.

بانشی با اشاره به نقش انجمن‌های ۲۲ گانه کانون‌های فرهنگی تربیتی استان که فرصت و بستر خوبی برای اجرا و پیاده سازی برنامه‌ها و فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، هنری، اجتماعی است گفت: به راحتی می‌توانیم مهارت‌های فردی و اجتماعی از این کانال انتقال دهیم و لذا در تمامی کانون‌ها باید فعال بوده و مورد ارزیابی قرار گیرند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس اظهار داشت: همه ما می‌دانیم که مردمان غیور این مرز و بوم در ایام دفاع مقدس، رشادت‌ها و جانفشانی‌های زیادی را انجام داده که در کلام نمی گنجد و زبان قاصر از وصف این عزیزان می‌باشد و باید در تاریخ ثبت شوند و باید نبوغ شأن تجلی پیدا نماید و می‌تواند به عنوان اسوه و الگو برای این خاک و آب به یادگار بماند ماباید تلاش بکنیم فرهنگی که در ایام هشت سال دفاع مقدس صورت گرفت به نسل امروز انتقال داده و کارهایی صورت گرفته با محوریت مدرسه و دانش آموزان باید ثبت و گسترش یابد.

بانشی گفت: ادارات بر اساس سهمیه اختصاص داده شده که شامل: مناطق یک اثر، شهرستان‌ها ۲ تا ۳ اثر و نواحی شیراز ۴ اثرمی باشند تا ۱۳ آبان امسال (روز دانش آموز) زمان دارند تا آثار منتخب را به اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال نمایند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس بعد از بررسی آثار ارسالی بهترین داستان‌های دریافتی در قالب کتابی با عنوان خاطره نگاری از رشادت‌های رزمندگان در ایام دفاع مقدس به قلم دانش آموزان چاپ و در اختیار جامعه فرهنگی استان قرار خواهد گرفت. بانشی گفت: از این کتاب در هفته آخر آبان مصادف با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رونمایی خواهد شد.