یورش وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صهیونیست‌ها همچنان به سلسله تعرض‌های روزمره خود به مسجدالاقصی ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجدالاقصی بار دیگر مورد تعرض دهها شهرک نشین صهیونیست قرار گرفته است.

رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که تعرض شهرک نشینان به مسجدالاقصی با چراغ سبز نظامیان این رژیم اتفاق افتاده است.

شهرک نشینان پس از یورش وحشیانه به مسجدالاقصی و ورود به صحن‌های این مسجد اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

تعرض‌های پی در پی صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی درحالی است که نهادهای حقوق بشری همچنان به سکوت خود در برابر این دست از اقدامات ادامه می‌دهند.