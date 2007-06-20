قراردادم تمدید نشود به تیم ملی فوتسال قطر می روم

حسین شمس با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : از طرف فدراسیون فوتبال قطر پیشنهادی را برای قبول مسئولیت تیم ملی فوتسال این کشور دریافت کرده ام که رقم قرارداد آن بسیار بالاتر از آن چیزی است که از فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده ام.

وی ادامه داد : با این وجود تمایل دارم کماکان در کنار تیم ملی فوتسال ایران کار کنم و اولویت اولم این تیم است. البته برای صرفنظر از پیشنهاد قطری ها ابتدا باید قراردادم را با فدراسیون فوتبال تمدید کنم در غیر این صورت به این کشورمی روم.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان ساخت : تا روز 15 مرداد ماه با فدراسیون فوتبال قرارداد دارم و تا این روز به تعهدات خود پایبند خواهم بود اما بعد از این تاریخ اگر قرارداد جدیدی با فدراسیون فوتبال به امضا نرسانده باشم پیشنهاد مربیگری تیم ملی فوتسال قطررا قبول می کنم.

شمس خاطرنشان ساخت : آقای ترابیان امروز نشستی با آقای کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال خواهد داشت تا چگونگی تمدید قرارداد با من را بررسی کنند. گمان می کنم پس از این جلسه تصمیمات لازم برای ادامه همکاریم با تیم ملی فوتسال اتخاذ شود.

وی تاکید کرد : برخلاف آنچه رسانه های کشور قطر اعلام کرده اند هنوز قرارداد قطعی با تیم ملی فوتسال این کشور به امضا نرسانده ام و همه چیز در حد یک تماس از سوی فدراسیون فوتبال قطر و ارائه رقم قرارداد از سوی من بوده است.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان تصریح کرد : در حال حاضر تیم ملی فوتسال امید کشورمان را همراهی می کنم و روز 28 تیرماه همراه این تیم سفری به برزیل خواهیم داشت. در مدت اقامت 10 روزه در این کشور پنج بازی تدارکاتی انجام خواهیم داد.