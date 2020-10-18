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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

نگاهی به وضعیت‌ بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی؛

۵.۱ میلی‌متر بارندگی تا پایان هفته چهارم مهرماه

۵.۱ میلی‌متر بارندگی تا پایان هفته چهارم مهرماه

گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای مهر تا ۲۶ مهر سال‌جاری، به ۵.۱ میلی‌متر رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط ارتفاع بارندگی‌های کشور در این مدت نیز ۵.۱ میلی‌متر بوده که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته ۵.۳ میلی‌متر، میانگین ۱۱ ساله ۶ میلی‌متر و بلندمدت (۵۲ ساله) نیز ۶.۱ میلی‌متر بوده است.

میزان بارندگی‌ها در کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۶ مهر امسال، نسبت به میانگین بلندمدت (۵۲ ساله) در حالی کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نیز ۵ درصد کاهش داشته است.
بنا بر این گزارش، میزان بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حالی طی امسال ۱۱.۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ۲۳۹ درصد افزایش و نسبت به میانگین ۱۱ ساله با ۱۹ درصد افزایش همراه است.

بر اساس این آمار، بیشترین ارتفاع بارندگی‌های امسال با ۲۸.۵ میلی‌متر مربوط به حوضه آبریز دریای خزر بوده که بیانگر افزایش ۱۵ درصدی است و کمترین آن بدون بارندگی مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق است. در این مدت همچنین ارتفاع بارش‌ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان ۱.۴ میلی‌متر، قره قوم ۵.۳ میلی‌متر و فلات مرکزی ۲.۲ میلی‌متر بوده است.

این گزارش می‌افزاید، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم ۶ حوضه اصلی آبریز منابع آب ایران هستند.

کد مطلب 5050679

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
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      وزارت محترم نیرو تمامی سد هایی که مجهز به زیرساخت برق آبی نیستند را به این تجهیزات مجهز کند تا در فصول پر بارش با رها سازی آب سدها برق زیادی بودن آزادسازی کربن تولید شود تا نیروگاههای حرارتی در نزدیکی شهرها هم با راندمان پایین کار کنند آلودگی هوا و مصرف سوخت و هزینه نگهداری آنان کاهش یابد

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